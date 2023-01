Le poste-frontière international de Huu Nghi (Amitié) dans la province de Lang Son (Nord) a repris toutes ses activités d’import-export et de voyage avec la Chine à partir du 8 janvier.

Le Vietnam est le 15e au monde et le 2e en Asie du Sud-Est en termes de l’exportation de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques. Les produits agricoles vietnamiens sont présents dans plus de 200 pays