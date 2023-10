Hanoi (VNA) – Le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên et le ministre d’État émirati au Commerce extérieur Thani ben Ahmed Al Zeyoudi, ont coprésidé dimanche 8 octobre à Hanoi la 5e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Émirats arabes unis (EAU).

Vue de la 5e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Émirats arabes unis, à Hanoi, le 8 octobre. Photo: moit.gov.vn

Nguyên Hông Diên a affirmé que la réunion était un événement important et significatif en l’honneur du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays cette année.Ahmed Al Zeyoudi a déclaré que le gouvernement émirati considère toujours le Vietnam comme un partenaire important dans la région Asie-Pacifique et souhaite renforcer la coopération avec ce pays dans tous les domaines.Il a proposé aux deux parties de continuer à se coordonner étroitement dans la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amitié et la coopération multiforme entre les deux pays dans les temps à venir.Les deux parties ont examiné les résultats de la coopération bilatérale depuis la 4e réunion en 2019 et discuté de questions d’intérêt commun ainsi que de nouvelles solutions pour promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines.En ce qui concerne la coopération commerciale, le commerce bilatéral s’est stabilisé à 5 milliards de dollars par an depuis 2019, aidant le Vietnam à se classer parmi les 10 plus grands partenaires d’importation des EAU qui sont devenus l’un des plus grands partenaires commerciaux du Vietnam au Moyen-Orient en 2019.Les deux parties ont convenu que les deux pays ont encore beaucoup de potentiel pour continuer à élargir et à développer leur coopération, en particulier dans le contexte où les deux pays promeuvent activement les négociations en vue de la signature d’un accord de partenariat économique global.Elles ont discuté et convenu de promouvoir activement l’échange de délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, et de continuer à renforcer la coordination et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux et les organisations internationales.Les deux parties ont souligné la nécessité de travailler en étroite collaboration sur la révision et le renforcement du cadre juridique afin de créer des conditions favorables à la coopération, comme l’accord économique global, l’accord de coopération et de soutien mutuel en matière douanière, l’accord d’extradition et l’accord de transfèrement des personnes condamnées. .Il convient d’accorder une attention particulière à l’étude des opportunités d’investissement et de coopération commerciale dans les domaines industriels et énergétiques potentiels tels que la production chimique, les engrais, les textiles et les chaussures, l’électronique et la mécanique, l’automobile et l’énergie.A cette occasion, le ministre d’État émirati au Commerce extérieur s’est entretenu avec le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce sur la coopération économique et commerciale entre les deux pays. – VNA