Vue de la 21e conférence du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA Vue de la 21e conférence du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville a tenu samedi 8 juillet la 21e conférence de son 11e mandat pour examiner le développement socio-économique de la ville au cours des six premiers mois de l’année, et les tâches clés pour le deuxième semestre.

La conférence devrait donner des avis sur le projet de directive du Comité municipal du Parti sur la conduite et l’organisation de la mise en œuvre de la résolution n°98/2023/QH15 de l’Assemblée nationale sur le pilotage de certains mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de la ville.

Le membre du Politburo et secrétaire du Comité municipal du Parti, Nguyên Van Nên, a déclaré que Hô Chi Minh-Ville a enregistré des résultats positifs en matière de développement économique au premier semestre, notamment une croissance annuelle du produit intérieur brut régional (PIBR) de 3,55%.

Il a souligné que l’approbation par l’Assemblée nationale de la résolution n°98/2023/QH15 ouvre de grandes opportunités pour Hô Chi Minh-Ville pour briser les "goulots d’étranglement" du développement, mobiliser des ressources pour l’investissement et le développement et exploiter efficacement son potentiel, ses avantages et son emplacement stratégique pour promouvoir un développement rapide et durable.

Nguyên Van Nên a demandé aux délégués de mettre en commun leurs idées pour trouver des solutions judicieuses afin d’améliorer encore l’efficacité du travail de leadership et d’administration dans les temps à venir. – VNA