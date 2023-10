Délégués à la 43e réunion du Comité de l’ASEAN sur la gestion des catastrophes à Quang Ninh. Photo : VNA

Lors de l'ouverture de la 43e réunion du Comité de l’ASEAN sur la gestion des catastrophes à Quang Ninh. Photo : VNA

Quang Ninh (VNA) - La 43e réunion du Comité de l’ASEAN sur la gestion des catastrophe s a débuté le 9 octobre à Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).L'événement s'inscrit dans le cadre de la 11e réunion des ministres de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes (AMMDM) et des activités de la présidence vietnamienne du Comité de l’ASEAN sur la gestion des catastrophes pour l'année 2023.En marge de la réunion, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Hoang Hiep, a indiqué que les pays participant à la réunion avaient convenu avec le Vietnam de publier le 12 octobre la « Déclaration de Ha Long sur les mesures précoces de gestion des catastrophes de l' ASEAN ».Selon lui, en plus de la Déclaration de Ha Long, plusieurs autres documents seront présentés.Selon les prévisions, la 11e réunion des ministres de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes aura lieu le 12 octobre, avec la participation de huit ministres, quatre vice-ministres et plus de 140 délégués internationaux qui sont des dirigeants et responsables des agences de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles des 10 pays membres de l’ASEAN, des représentants du Secrétariat de l’ASEAN, du Centre régional de coordination de l'ASEAN pour l'aide humanitaire en cas de catastrophe, de partenaires de développement de l'ASEAN (la Chine, la République de Corée et le Japon) et de certaines organisations internationales de la région. Le Timor-Leste sera présent en tant qu'observateur à la conférence. -VNA