Phnom Penh (VNA) – Le président du Parti du peuple cambodgien (PPC), Samdech Techo Hun Sen, a souligné l’importance de la victoire sur le régime génocidaire de Pol Pol il y a 45 ans, lors d’une cérémonie célébrant l’événement historique à Phnom Penh, dimanche 7 janvier.

Dans son discours, Samdech Techo Hun Sen a passé en revue le contexte historique du Cambodge dans les années 1970, affirmant qu’après près de quatre ans au pouvoir, le régime génocidaire de Pol Pot a poussé le Cambodge au bord de la perdition alors que près de 3 millions de civils cambodgiens - un quart de la population du pays à cette époque – ont été tués.Avec le soutien du peuple dans tout le pays et l’aide précieuse et opportune des soldats volontaires vietnamiens et des forces éprises de paix et de justice du monde entier, le Front uni national pour le salut du Kampuchéa (FUNSK) a renversé le régime génocidaire le 7 janvier 1979, sauvant des millions de Cambodgiens du génocide, a-t-il déclaré.Samdech Techo Hun Sen a souligné que l’événement de cette année s’est déroulé dans un contexte où le Cambodge continue d’obtenir de nombreuses nouvelles réalisations dans divers domaines et progresse avec confiance sur le chemin de la paix, de la démocratie, de l’État de droit et du développement.

Des dizaines de milliers d’habitants participent à la cérémonie célébrant la victoire sur le régime génocidaire de Pol Pol, à Phnom Penh, le 7 janvier. Photo : VNA

Il a également affirmé que la tenue de la cérémonie s’est déroulée dans l’esprit de garder en mémoire la tragédie causée par le régime génocidaire au pays et au peuple cambodgiens, et les nobles contributions des membres du FUNSK et des soldats volontaires vietnamiens au renversement du régime génocidaire de Pol Pot et la prévention de son retour.Outre la célébration à Phnom Penh, des activités marquant la victoire ont également été organisées dans de nombreuses provinces et villes du pays.Selon Sok Eysan, porte-parole du PPC, la célébration vise non seulement à célébrer la victoire mais démontre également la force de la grande solidarité entre le Cambodge et le Vietnam.Près de cinquante ans après la victoire, le Cambodge a renaît de ses cendres et enregistré de nombreuses réalisations remarquables. Son PIB a décuplé pour atteindre 29,6 milliards de dollars en 2022, contre 3,11 milliards de dollars en 1998.Entre 2017 et 2022, les investissements directs étrangers dans le pays ont été multipliés par 15. En 2023, la croissance économique du Cambodge a atteint 5,6% et devrait s’élver à 6,6% en 2024. – VNA