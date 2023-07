Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné jeudi 27 juillet l’importance de la route Est-Ouest pour le développement de Ninh Binh et d’autres localités de la province, lors d’une inspection du projet de route qui passe à Ninh Binh.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte les progrès de la construction de l’autoroute Mai Son - nationale 45. Photo : VNA





Il s’agit d’une route "4 en 1" pour le développement urbain, des services, de l’industrie, de la science et de la technologie qui, une fois inaugurée, ouvrira de nouveaux espaces de développement, contribuant à réduire la charge de la circulation pour la ville de Ninh Binh et d’autres localités de la province, a-t-il indiqué.

Cette route relie le pôle occidental au pôle oriental de la province de Ninh Binh, de la zone montagneuse du district de Nho Quan au district côtier de Kim Son. Elle est connectée à d’importants axes routiers nationaux tels que l’autoroute Nord-Sud par l’Est, la route Hô Chi Minh, la route nationale 1A, les routes côtières (Thanh Hoa - Ninh Binh - Nam Dinh - Thai Binh - Hai Phong - Quang Ninh), le chemin de fer Nord-Sud.

Actuellement, la phase 1 (le tronçon Tam Diêp - Nho Quan de 23 km de long qui part de la ville de Tam Diêp et relie l’autoroute Nord-Sud par l’Est) est en cours de construction avec des capitaux provenant des budgets central et local.

Le projet, dont la province de Ninh Binh est l’investisseur et le consortium Xuân Truong – Thành Trung est le maître d’œuvre, devrait s’achever vers la fin 2024.

Le chef du gouvernement a félicité la province de Ninh Binh et les entrepreneurs pour le déploiement actif du projet, les exhortant à accomplir les travaux dans les meilleurs délais.

Il a également demandé à Ninh Binh d’élaborer et de soumettre la planification provinciale pour approbation au 3e trimestre 2023, d’accélérer le décaissement des capitaux d’investissement publics et de déployer trois programmes cibles nationaux sur le développement socio-économique dans les régions peuplées de minorités ethniques et montagneuses, la réduction durable de la pauvreté, l’édification de la nouvelle ruralité. – VNA