Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu un vibrant hommage aux nobles sacrifices consentis par les invalides et malades de guerre, martyrs et contributeurs de la révolution, samedi 24 juillet à Hanoi, à l’occasion du 74e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des martyrs (27 juillet 1947-2021).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la rencontre avec la délégation des contributeurs de la révolution, des proches des martyrs, le 24 juillet à Hanoi. Photo : VNA



Le chef du gouvernement a exprimé sa gratitude envers les vétérans révolutionnaires, les mères héroïnes, les héros des forces armées populaires, les invalides et malades de guerre, les proches des martyrs et les contributeurs de la révolution.



Partout sur la terre du Vietnam est également gravé le noble sacrifice pour l’indépendance et l’unification de nation, a-t-il déclaré à une délégation des contributeurs de la révolution, des proches des martyrs représentant près de 10 millions de personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution.



Le dirigeant a lu les paroles de la chanson “Nguoi me cua tôi” (Ma mère) du compositeur Xuân Hông pour exprimer ses sentiments aux mères qui ont perdu leur enfant, aux femmes qui ont perdu leur mari, aux enfants qui ont perdu leur père, leurs êtres chers qui sont tombés au champ d’honneur.



Les sacrifices consentis par les générations de Vietnamiens visent à bâtir le pays de plus prospère et de plus en plus beau comme le souhaitait le Président Hô Chi Minh, a-t-il indiqué.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh pose avec les membres de la délégation, le 24 juillet à Hanoi. Photo : VNA



Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a récemment souligné “notre pays n’a jamais joui d’une telle œuvre, d’une telle puissance, d’un tel prestige et d’une telle réputation qu’aujourd’hui, a rappelé le Premier ministre Pham Minh Chinh.



Ces résultats sont la cristallisation de l’esprit national, du patriotisme et des efforts de toute la nation et auxquels ont contribué les mères héroïnes, les martyrs, les invalides et malades de guerre et les personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, a-t-il indiqué.

Prendre soin de la santé, de la vie matérielle et immatérielle des personnes méritantes constitue une mission politique importante et régulière du Parti, de l’Etat et du système politique entier, a-t-il affirmé.



Les politiques sur les personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution sont sans cesse améliorées. Dernièrement, en 2020, le Comité permanent de la 14e Assemblée nationale a adopté l’Ordonnance n°2 du 9 décembre 2020 sur le perfectionnement des mécanismes et traitements préférentiels pour les personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution.

Actuellement, plus de 9,2 personnes bénéficient des traitements préférentiels. Des milliers de mères héroïnes sont entretenues avec soin. Le niveau de vie des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution est assuré au niveau égal ou supérieur à la moyenne de la population locale. Les mouvements de reconnaissance envers elles ont gagné du terrain dans l’ensemble du pays avec des programmes substantiels et significatifs. – VNA