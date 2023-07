Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu lundi 10 juillet à Hanoi le gouverneur de la préfecture japonaise de Kagoshima, Shiota Koichi, en visite de travail au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à doite) et le gouverneur de la préfecture japonaise de Kagoshima, Shiota Koichi, à Hanoi, le 10 juillet. Photo: VNA

Le chef du gouvernement a déclaré que le partenariat stratégique étendu entre le Vietnam et le Japon se développe de manière fructueuse et globale, et que la confiance politique entre les deux pays est de plus en plus renforcée.

Le Japon est resté un partenaire économique de premier plan, le plus grand fournisseur d’APD, le troisième investisseur et partenaire touristique et le quatrième partenaire commercial du Vietnam, a-t-il déclaré.

La profonde coopération décentralisée entre les deux parties reflète la mise en œuvre spécifique et efficace des accords conclus par leurs dirigeants et contribue de manière significative aux relations bilatérales, a affirmé le dirigeant vietnamien.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que la coopération entre le Vietnam et la préfecture de Kagoshima a été promue, en particulier dans les domaines de la fabrication, de l’agriculture, de la transformation des produits aquatiques, du tourisme et de l’accueil d’étudiants et de stagiaires vietnamiens.

Saluant les politiques de soutien de Kagoshima et les conditions favorables créées pour la communauté vietnamienne forte de plus de 5.000 personnes, il a exprimé sa conviction qu’il existe de nombreuses forces complémentaires et un potentiel de collaboration entre Kagoshima - la principale localité japonaise dans la production agricole et l’aquaculture - et de nombreuses localités vietnamiennes.



Il a proposé au gouverneur d’encourager les entreprises locales à investir davantage au Vietnam, en particulier dans les domaines où la préfecture possède des avantages tels que l’automobile, l’électronique à semi-conducteurs, l’agriculture, la transformation des produits agricoles et les industries de soutien.

Le chef du gouvernement a suggéré à Kagoshima d’étendre la coopération à des domaines tels que la culture, le tourisme, la cuisine et de nouer des liens de coopération avec davantage de provinces et de villes du Vietnam.

Il a également espéré que les autorités de Kagoshima continueront à faciliter la vie de la la communauté vietnamienne dans la préfecture afin de renforcer la compréhension et la confiance mutuelles.

En accord avec les propositions du dirigeant vietnamien, le gouverneur Shiota Koichi a déclaré que sa préfecture souhaite coopérer davantage avec le Vietnam dans les domaines de la fabrication, de l’agriculture, de la transformation des produits aquatiques, du tourisme, de l’échange d’étudiants et de stagiaires. Il a également exprimé son souhait d’établir une liaison aérienne directe de Kagoshima au Vietnam.

Au cours de sa visite de travail au Vietnam, Shiota Koichi doit se rendre dans la province septentrionale de Hai Duong, signer un protocole d’accord avec l’Université nationale d’agriculture du Vietnam et travailler avec certaines grandes entreprises japonaises opérant au Vietnam, telles que Aeon Mall et Akuruhi. – VNA