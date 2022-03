Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a demandé mercredi 16 mars de bien préparer la conférence de promotion des investissements dans les districts de Hoc Môn et Cu Chi, de Hô Chi Minh-Ville, prévue début avril prochain, soulignant les enjeux pour la croissance de la mégapole du Sud.

Le président Nguyên Xuân Phuc avec des délégués à la conférence, le 16 mars. Photo : VNA

Hoc Môn et Cu Chi constitueront un nouveau pôle de croissance de Hô Chi Minh-Ville dans un avenir proche, a-t-il déclaré, exhortant à appeler à l’investissement dans des projets et des programmes permettant d’exploiter les potentiels et les avantages locaux et se conformant à leurs orientations de développement.Le chef de l’Etat a souligné que l’élargissement de l’espace de développement économique de Hô Chi Minh-Ville vers l’ouest est une décision stratégique, apportant ainsi de nombreux moyens de subsistance à long terme aux populations et développant en même temps une zone urbaine plus harmonieuse et durable dans ces deux districts.La conférence de promotion des investissements comprendra une exposition pour présenter 55 projets d’une valeur totale de 12,5 milliards de dollars faisant appel à des investisseurs et des produits agricoles dérivés de l’agriculture de haute technologie des districts de Hoc Môn et Cu Chi.