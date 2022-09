Le président de la République Nguyên Xuân Phuc et des enfants exemplaires des 54 groupes ethniques du pays. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le président de la République, Nguyên Xuân Phuc, a rencontré jeudi 22 septembre à Hanoï 263 enfants exemplaires des 54 groupes ethniques du pays.

Ce sont des délégués du 4e Festival national des enfants exemplaires des ethnies du pays qui se tient du 21 au 23 septembre.

Lors de la rencontre, le chef de l’Etat a déclaré apprécier les efforts des enfants pour surmonter les difficultés lors de ces derniers temps et pour obtenir de bons résultats dans leurs études.

Le président Nguyên Xuân Phuc s'exprime lors de la rencontre. Photo: VNA

Il a demandé aux ministères, aux organes et aux localités d’accorder plus d'attention aux soins et à l'éducation des adolescents et des enfants, de mettre en œuvre efficacement les préconisations du Parti, les politiques et les lois de l'État sur les affaires ethniques et le développement socio-économique dans les régions peuplées de minorités ethniques et montagneuses, de privilégier le soutien aux enfants issus des minorités ethniques, des régions lointaines, reculées, montagneuses, frontalières et insulaires. -VNA