Les président Vo Van Thuong et Kassym-Jomart Tokaïev offrent des fleurs aux artistes lors de la réception. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de la République, Vo Van Thuong, a présidé dans la soirée du 21 août à Hanoï une réception solennelle pour saluer la visite officielle au Vietnam du président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev.Lors de la réception, le président Vo Van Thuong a souligné que le peuple vietnamien se souviendrait toujours du soutien et de l'aide précieux du peuple du Kazakhstan pour sa lutte d’hier pour la libération nationale comme pour son processus de développement national d’aujourd'hui.Selon le dirigeant vietnamien, le Vietnam et le Kazakhstan ont de nombreuses similitudes dans l'histoire et la culture. La visite du président du Kazakhstan au Vietnam aide à renforcer l'amitié entre le Vietnam et le Kazakhstan et leur coopération dans les temps à venir.Pour sa part, le président du Kazakhstan s'est dit ravi qu'au cours de cette visite, il ait eu un entretien très fructueux avec le président Vo Van Thuong et qu'il ait assisté à la signature de nombreux documents de coopération importants.Il a souligné que le Kazakhstan considérait le Vietnam comme un partenaire principal et important en Asie du Sud-Est et que les deux pays disposaient de grands potentiels. Il a ensuite promis de créer toutes les conditions pour que les relations entre les deux pays deviennent de plus en plus solides.Le président du Kazakhstan a également émis le souhait de promouvoir les échanges entre les deux peuples, notamment les échanges culturels et artistiques, affirmant que le Kazakhstan créait des conditions favorables pour que les Vietnamiens visitent le Kazakhstan.-VNA