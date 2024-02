Ha Nam (VNA) - Le président Vo Van Thuong a souligné l'importance des établissements de santé locaux lors de sa visite de certains établissements médicaux de la province septentrionale de Ha Nam , le 25 février, à l'occasion de la Journée des médecins vietnamiens (27 février).En visitant le centre de santé du district de Thanh Liem, le chef de l'État a hautement apprécié les réalisations du personnel médical local ainsi que son dévouement.Il a déclaré que les établissements de santé aux niveaux communal et supérieur avaient correctement exécuté les programmes nationaux pertinents, de vaccination, de soins de santé primaires, de fourniture de conseils en matière de santé aux adolescents, de soins aux patients atteints de maladies chroniques...Soulignant l'importance des établissements de santé locaux, le président Vo Van Thuong a indiqué que le pays recensait actuellement plus de 11.400 postes médicaux de niveau communal.Ces établissements sont les plus proches des gens et travaillent en première ligne. S’ils fonctionnent bien, un certain nombre de maladies seront évitées et le nombre de patients atteints de maladies graves diminuera, contribuant ainsi à alléger la pression sur les établissements médicaux tant au niveau de district, de province qu'au niveau national, et plus important encore, à réduire les coûts de santé pour les personnes, notamment en termes de maladies chroniques, a-t-il dit.S'ils sont performants, les établissements de santé locaux contribueront à bâtir un avenir durable pour le pays, a déclaré Vo Van Thuong.Le chef de l'État a également exprimé son empathie face aux difficultés et à la pression exercées sur le personnel médical, les encourageant à poursuivre leurs efforts pour améliorer leurs compétences, à maintenir un sens élevé des responsabilités et à prendre pleinement soin des patients.En outre, le président Vo Van Thuong a demandé aux autorités de la province de Ha Nam et du district de Thanh Liem d'investir davantage dans le développement des ressources humaines, des infrastructures et des équipements pour les établissements de santé locaux.Il a demandé au personnel médical de continuer à rechercher des traitements contre les nouvelles maladies, en particulier en cette période post-pandémie de COVID-19.Par ailleurs, il a hautement apprécié la transformation numérique au centre de santé du district de Thanh Liem, lui demandant de poursuivre les travaux visant à faciliter les examens de santé et les traitements.Le même jour, le président Vo Van Thuong a rendu visite au personnel médical du poste de santé de la commune de Thanh Phong, district de Thanh Liem. -VNA