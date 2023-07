Le président Vo Van Thuong à la cérémonie de mise en chantier d'un centre de médecine militaire et civile à Côn Dao. Photo: VNA



Bà Ria-Vung Tàu (VNA) - Durant sa visite de travail dans le district de Côn Dao, province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud), le président Vo Van Thuong a assisté le 20 juillet à la cérémonie de mise en chantier d'un centre de médecine militaire et civile et à l'inauguration du port de passagers de Côn Dao.



Il s'agit d'importants travaux d'infrastructures pour contribuer à développer Côn Dao de manière plus synchrone et intégrale.



Construit sur une superficie de 12.110 m2, le centre de médecine militaire et civile de Côn Dao représente un investissement total de plus de 247 milliards de dongs. Il vise à fournir des services médicaux de haute qualité, répondant au besoins de soins de santé de la population, des soldats et des visiteurs.

Le président Vo Van Thuong assiste le 20 juillet à la cérémonie d'inauguration du port de passagers de Côn Dao. Photo: VNA

Quant au port de passagers de Côn Dao, ce projet vise à exploiter le potentiel et les avantages du district, en particulier dans le domaine du tourisme, en vue de faire de Côn Dao une destination de haute qualité et unique en matière d'écotourisme, de tourisme culturel et spirituel, de portée régionale et internationale. Ce projet représente un fonds d'investissement total de 158 milliards de dongs.



Dans le cadre du projet, le terminal de passagers a été mis en chantier en novembre 2011. Avec son emplacement idéal dans la baie de Côn Son, le port de passagers de Côn Dao présente de nombreux avantages pour l'embarquement et le débarquement de navires, même par temps agité. De plus, son emplacement au cœur du district de Con Dao facilite le voyage des passagers en provenance du continent, raccourcissant ainsi la durée de trajet sur la distance de près de 15 km entre le port de Bên Dâm et le centre de Côn Dao. -VNA