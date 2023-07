Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a souligné mardi 18 juillet la signification du 80e anniversaire des premières élections législatives au suffrage universel direct au Vietnam, appelant à transformer les commémorations en mouvements d’émulation patriotique.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê lors de la première réunion du comité de pilotage pour la commémoration des premières élections législatives du Vietnam. Photo: VNA





Le 80e anniversaire du premier scrutin législatif, organisé le 6 janvier 1946, est un événement politique important, a-t-il déclaré lors de la première réunion du comité de pilotage pour la commémoration des premières élections législatives du Vietnam.

Il s’agit non seulement d’une occasion pour le Parti, le peuple et l’armée de rappeler la formation et le développement de l’Assemblée nationale et ses réalisations accomplies ces 80 dernières années, mais aussi et surtout de faire en sorte que les activités commémoratives deviennent des mouvements d’émulation patriotique, a-t-il indiqué.

Le plus haut législateur a recommandé de bien préparer les commémorations, y compris la rédaction d’un livre sur l’histoire de l’Assemblé nationale, la production d’un documentaire sur l’histoire de l’Assemblé nationale, la restauration de la zone de vestiges du Comité permanent de l’Assemblée nationale à Tuyên Quang.

Après la victoire de la Révolution d’Août 1945, le 6 janvier 1946, le premier scrutin législatif a été organisé sur l’ensemble du territoire et a ouvert une nouvelle page dans l’histoire du Vietnam, marquant la naissance de l’Assemblée nationale de la République démocratique du Vietnam. Et le 9 novembre 1946, l’Assemblée nationale a adopté la première Constitution de la République démocratique du Vietnam.

Dès lors, en tant qu’organe représentatif le plus élevé du peuple et le détenteur suprême de la puissance publique de l’État, l’Assemblée nationale du Vietnam a contribué et contribue toujours activement à l’œuvre de défense et de développement de la Patrie. – VNA