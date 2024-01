Thai Binh (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, en visite de travail dans la province de Thai Binh (Nord) a rendu visite et offert samedi 20 janvier dans le district de Thai Thuy 200 cadeaux à des ouvriers et à des familles bénéficiaires de politiques sociales.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê remet des cadeaux à des ouvriers et à des familles bénéficiaires de politiques sociales, à Thai Binh, le 20 janvier. Photo : VNA

S’exprimant lors de l’événement dans le parc industriel Liên Hà Thai (Green iP-1) qui compte actuellement 14 projets de près de 1,2 milliard de dollars de capitaux enregistrés, il a salué la transformation progressive des activités économiques de Thai Binh, exhortant la province à accélérer sa croissance annuelle à deux chiffres.La province de Thái Bình, surnommée "pays natal du riz", est aujourd’hui en pleine transformation, avec un développement économique et industriel rapide, à la fois consolidant le pilier de l’agriculture, promouvant les avantages locaux et mettant à profit des effets d’entraînement du pôle de croissance Hanoi-Quang Ninh-Hai Phong.Le président de l’Assemblée nationale a apprécié la planification et l’orientation du développement du parc industriel Liên Hà Thai, qui associe l’industrialisation à l’urbanisation et aux services. Il s’agit d’un modèle de développement important, situé dans la zone économique de Thai Binh d’une superficie de plus de 30.000 hectares.Il a demandé au comité de gestion du parc industriel Liên Hà Thai et de la zone économique de Thai Binh de se concentrer sur le déploiement efficace des tâches, des orientations et des stratégies de développement, et en même temps, de bien mettre en œuvre les politiques en faveur des travailleurs sur place.