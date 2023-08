Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê offre de l’encens en hommage au Président Hô Chi Minh dans la maison 67. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê a offert de l’encens en hommage au Président Hô Chi Minh dans la maison 67 dans le site du palais présidentiel qui lui est dédié, jeudi 31 août, à l’occasion de la Fête nationale (2 septembre).Inaugurée le 20 juillet 1967, la maison 67 se situe à 30 m derrière la maison sur pilotis. Le mur de plus de 60 cm d’épaisseur et le plafond de plus d’un mètre d’épaisseur sont en béton armé… C’était le lieu de réunion du Président Hô Chi Minh et du Bureau politique pendant l’escalade militaire des Américains au Nord (1967-1969), le lieu où il était soigné et où il a rendu son dernier souffle.Le plus haut législateur a affirmé que l’Assemblée nationale s’efforce toujours de promouvoir la bonne tradition et les grandes réalisations et continue à améliorer la qualité et l'efficacité des activités parlementaire dans le but de servir les intérêts nationaux du peuple, de la nation et pour le bonheur du peuple.