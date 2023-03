Hanoi (VNA) – Le membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a demandé jeudi 9 mars à Hanoi, d’attacher de l’importance à la fois à la prévention et à la lutte contre les phénomènes négatifs dans les travaux législatifs.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA





Il a fait cette demande lors d’une réunion de la délégation du Parti au sein de l’Assemblée nationale sur le projet de règlement du Bureau politique sur la surveillance des pouvoirs, la prévention et la lutte contre les pratiques malsaines, les intérêts de groupe, l’esprit de clocher en matière législative, et le projet d’amélioration de l’efficacité de la communication sur les activités de l’Assemblée nationale.

Le plus haut législateur a ordonné au comité de rédaction du projet de règlement de réserver un bon accueil aux opinions exprimées par les membres de la délégation du Parti au sein de l’Assemblée nationale pour construire un bon projet de texte dans les meilleurs délais.

En particulier, le chef du législatif vietnamien a demandé d’adhérer à l’esprit de direction du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

Vue de la réunion de la délégation du Parti au sein de l’Assemblée nationale, à Hanoi, le 9 mars. Photo: VNA



Il a également déclaré que non seulement l’Assemblée nationale a le pouvoir de surveillance de l’ensemble des activités du gouvernement, mais aussi plusieurs organes, sujets doivent concurremment superviser les uns les autres, qu’il faut prévenir et lutter contre les pratiques malsaines, les intérêts de groupe et l’esprit de clocher dans tous les maillons allant la prise d’initiative de politiques, à l’élaboration et à la promulgation de politiques et lois.

L’accent est mis sur la surveillance des pouvoirs, la prévention et la lutte contre les pratiques malsaines, les intérêts de groupe, l’esprit de clocher en matière législative, a-t-il souligné.

Il s’agit d’identifier les connotations que recèlent la surveillance des pouvoirs, le mécanisme de surveillance des pouvoirs, la prévention et la lutte contre les pratiques malsaines, les intérêts de groupe, l’esprit de clocher en matière législative, les abus de pouvoir liés à la construction de lois, a-t-il encore indiqué. – VNA