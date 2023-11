Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a salué lundi 27 novembre les agences et les localités pour le succès de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires, qui s’est tenue du 14 au 18 septembre à Hanoi.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, lors de la réunion, à Hanoi, le 27 novembre. Photo: VNA

Présidant une réunion pour examiner l’organisation de l’événement, le plus haut législateur a déclaré que le succès de la conférence dépassait les attentes, car les dirigeants de l’Union interparlementaire (UIP) et les délégués nationaux et internationaux ont apprécié la préparation et les résultats de l’événement.La conférence a atteint ses objectifs fixés, contribuant à rehausser le prestige de l’Assemblée nationale vietnamienne et à promouvoir l’image de la terre, du peuple et de la culture du Vietnam.Le dirigeant a félicité le comité organisateur pour avoir choisi le thème de la conférence "Le rôle des jeunes dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) à travers la transformation numérique et l’innovation", avec des discussions soulignant le rôle des jeunes dans l’accélération de la réalisation des ODD à travers la transformation numérique et l’innovation.La conférence a adopté sa toute première déclaration après neuf éditions, démontrant la détermination, le consensus élevé et le fort engagement des jeunes parlementaires en faveur de la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l’échelle mondiale.Le président de l’Assemblée nationale a salué le travail d’information et de communication réalisé avant, pendant et après la conférence par les agences de presse et les médias.Il a également salué le comité d’organisation, les sous-comités, la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale, les ministères, les agences, les provinces et les villes comme Hanoi, Bac Ninh et Quang Ninh pour leurs contributions à la conférence.A cette occasion, 13 collectifs et 28 individus ont reçu des certificats de mérite du président du Bureau de l’Assemblée nationale, dont l’Agence vietnamienne d’information (VNA) et la radio Voix du Vietnam (VOV). – VNA