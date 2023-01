Quang Binh (VNA)- Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, s’est rendu dimanche 8 janvier au poste de gard-frontière de Nhât Lê, dans la province de Quang Binh (Centre), où il a félicité les soldats à l’occasion du Têt (Nouvel An lunaire).

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê lors de la visite au poste de gard-frontière de Nhât Lê, dans la province de Quang Binh (Centre), le 8 janvier. Photo: VNA

Après avoir souligné la position stratégique de défense et de sécurité de la zone administrée par les garde-frontières de Nhât Lê, le dirigeant leur a demandé de continuer à améliorer la capacité d’analyse, d’évaluation, de prévision et de conseil sur les questions liées aux zones frontalières et maritimes.Il a appelé à la coordination dans l’examen et la gestion des ressources humaines et des moyens, en se mobilisant pour protéger la souveraineté maritime et insulaire, faire respecter strictement la loi dans les zones frontalières et maritimes, ainsi que la sécurité et l’ordre sociaux dans la zone dont ils sont chargés de la gestion.L’unité doit maintenir sa préparation au combat, développer, compléter et mettre à jour régulièrement des scénarios et des plans opérationnels pour défendre les zones frontalières et maritimes, a-t-il souligné.Le président de l’Assemblée nationale a exhorté le poste de garde-frontière de Nhât Lê à travailler en étroite collaboration avec la police et les forces militaires de la région pour mettre en œuvre la tâche de protection de la sécurité nationale et de lutte contre la criminalité.En particulier, le plus haut législateur a souligné la nécessité de mettre en œuvre de manière synchrone et drastique de nombreuses politiques et solutions pour prévenir et combattre la pêche illégale.Dans le même temps, il a demandé de continuer à promouvoir les modèles d’activité pour un lien plus fort entre l’armée et le peuple. – VNA