Hanoi (VNA) – Le membre du Bureau politique, président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue et une délégation parlementaire de haut rang du Vietnam ont quitté lundi matin, 4 décembre, Hanoï, pour assister au premier sommet parlementaire Cambodge - Laos - Vietnam (CLV) et effectuer une visites de travail au Laos du 4 au 7 décembre et une visite officielle en Thaïlande du 7 au 10 décembre, sur invitation du président de l'AN lao Saysomphone Phomvihane et celui thaïlandais Wan Muhamad Noor Matha.

Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Lors de la 43e Assemblée générale de l'AIPA tenue en décembre 2022, les trois présidents de l'AN du Vietnam Vuong Dinh Hue, du Cambodge Heng Samrin et du Laos Saysomphone Phomvihane ont signé une Déclaration commune établissant officiellement le mécanisme des réunions de niveau. Le Sommet parlementaire du CLV se tient tous les deux ans et est coprésidé par les trois présidents de l'AN.



La participation du Vuong Dinh Hue au premier sommet parlementaire Cambodge - Laos - Vietnam (CLV) pour renforcer et consolider les relations amicales, la solidarité étroite et la coopération intégrale, promouvoir l'échange et le partage d'informations, d'expériences législatives, de supervision et de pratiques entre les trois AN du Cambodge, du Laos, du Vietnam, en mettant l'accent sur la promotion de la coopération en matière de politique extérieure et de développement socio-économique, de défense, de sécurité, les échanges entre les peuples pour le développement durable des trois pays de la zone du Triangle de développement et reliant les trois économies.

Elle a pour but de promouvoir et suivre la mise en œuvre des accords de coopération et des projets de coopération signés par les gouvernements des trois pays, de coordonner la mise en œuvre des accords internationaux multilatéraux dont les trois pays sont membres, échanger des moyens de coordonner la mobilisation de capitaux auprès des partenaires dans et hors de la région CLV pour mettre en œuvre des programmes et des projets de la région du Triangle de développement et d'autres domaines prioritaires de coopération.



Sur la base de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États, les deux Assemblées nationales et les peuples du Vietnam et du Laos, dans le cadre de la visite et du travail au Laos, le président de l'AN devrait avoir des contacts, des entretiens et des rencontres avec de hauts dirigeants du Parti, de l'État et de l'Assemblée nationale du Laos pour discuter des orientations et mesures visant à booster la coopération entre le Vietnam et le Laos dans les temps à venir.



Le président de l'AN, Vuong Dinh Huê, participera à la rencontre des anciens élèves, des étudiants lao ayant étudié au Vietnam, le milieu d'affaires et des Vietnamiens du Laos, ainsi qu'à un certain nombre d'autres activités importantes.



Selon le programme, le président de l'AN Vuong Dinh Hue et sa suite effectueront une visite officielle en Thaïlande du 7 au 10 décembre. Il s'agit de la première visite officielle en Thaïlande de Vuong Dinh Hue en tant que président de l'AN du Vietnam, et aussi de la première visite en Thaïlande d'un haut dirigeant du Vietnam après que la Thaïlande a établi le nouveau gouvernement.

La visite revêt une importance importante dans le contexte où les deux parties promeuvent activement le programme d'action visant à mettre en œuvre le partenariat stratégique renforcé pour la période 2022-2027 et déploient activement pour célébrer le 10e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique (2013-2023).



La visite officielle au Royaume de Thaïlande du président de l'AN vise à poursuivre la mise en œuvre de la politique extérieure du 13e Congrès national du Parti, à consolider et à élargir de manière proactive et active les bases des relations politiques et à promouvoir des relations de coopération efficaces et substantielle entre le Vietnam et la Thaïlande dans tous les domaines et sur tous les canaux de Parti, d’Assemblée nationale, de gouvernement et les échanges entre les peuples...- VNA