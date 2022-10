Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (droite), et le vice-ministre japonais des Affaires étrangères, Takagi Kei. Photo: baoquocte.vn



Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a reçu le 18 octobre à Hanoï Takagi Kei, membre de la Chambre des représentants du Japon, vice-ministre des Affaires étrangères, chef de la délégation japonaise à la Conférence ministérielle du Programme régional de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour l'Asie du Sud-Est.



Le ministre Bui Thanh Son a exprimé sa satisfaction devant le développement fort et intégral des relations Vietnam - Japon avec une grande confiance politique. Il a demandé au Japon de soutenir le Vietnam dans l'accélération de l'industrialisation et de la modernisation du pays, la construction d'une économie indépendante et autonome, et l'approfondissement de l'intégration internationale, de lui fournir des aides publiques au développement (APD) de nouvelle génération...



Le chef de la diplomatie vietnamienne a en outre proposé au gouvernement japonais de continuer à soutenir la communauté vietnamienne sur son sol.



De son côté, le vice-ministre japonais a affirmé que le Vietnam avait un rôle important dans la mise en œuvre de la politique étrangère du Japon envers la région. Il a déclaré que son pays continuerait à coopérer avec le Vietnam et à l’assister dans le processus de développement. Il a également affirmé la volonté de son pays de renforcer la coopération dans tous les domaines.-VNA