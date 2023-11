Beauté du château d'eau de Hang Dâu en autonme. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le château d'eau de Hang Dâu est un ouvrage historique situé dans l'arrondissement de Hoan Kiêm, à Hanoi. Lorsque le Festival de design créatif de Hanoi 2023 se tiendra du 17 novembre au 31 décembre, ce lieu deviendra un espace d'art.

L'exposition d'installations artistiques au château d'eau de Hang Dâu sera l'une des activités dans le cadre du Festival de design créatif de Hanoi 2023.

Actuellement, la rénovation et la conception artistique sont en phase finale. L'équipe de conception comprend l'architecte Cao Thê Anh, le peintre Nguyên Duc Phuong et leurs collègues. Les auteurs souhaitent ainsi transmettre au public le rôle de l'eau dans la vie, le lien entre l'homme et la nature ainsi que l'impact des zones urbaines sur l'environnement.

Haut d'une vingtaine de mètres pour dix-neuf mètres de diamètre et d’une capacité de 1 250 m3, ce réservoir d’eau fait partie intégrante du paysage de Hanoi depuis plus d’un siècle. Construit en 1894 (mention inscrite sur le devant de la porte d’entrée), il a fortement contribué au développement urbain de la capitale, permettant notamment de fournir en eau potable les officiels et résidents du Vieux quartier.

Trônant au carrefour des rues Hang Than, Hang Luoc, Hang Giây, Hang Dâu, Quan Thanh et Phan Dinh Phung, arrondissement de Hoan Kiêm, le château d'eau de Hang Dâu est le plus vieux gu genre de la capitale vietnamienne. -VNA