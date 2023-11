L'ambassadeur de France au Vietnam Olivier Brochet (gauche) et le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien. Photo: ministère de l'Industrie et du Commerce

Hanoï (VNA) - La France donnera la priorité aux questions liées au renforcement de la coopération dans la lutte contre le changement climatique, à la préservation de la biodiversité et au développement durable, selon l'ambassadeur de France au Vietnam Olivier Brochet lors d'une récente rencontre avec le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien.



En outre, la France soutiendra le Vietnam dans son adaptation et la mise en place de normes juridiques, afin d'exploiter au mieux l'Accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA) pour développer les relations économiques entre les deux pays.



De plus, elle encouragera l'exportation des meilleurs produits français vers le Vietnam dans des domaines clés tels que l'aéronautique, la pharmacie, l'agroalimentaire.



L'ambassadeur français a par ailleurs insisté sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale sur la scène internationale, de maintenir et de valoriser les valeurs que partagent les deux parties, telles que le respect du droit international, la défense de la souveraineté à travers des forums communs, et de contribuer au maintien de ces valeurs.



Pour sa part, le ministre Nguyen Hong Dien a salué les résultats positifs de la mise en œuvre de l'EVFTA pour promouvoir la coopération économique entre le Vietnam et les pays membres de l'Union européenne. Il a également apprécié les activités au Vietnam de grandes entreprises françaises du secteur énergétique.



A cette occasion, l'ambassadeur Olivier Brochet a réitéré au ministre vietnamien l'invitation faite par le Sénat français à assister en décembre prochain au Forum France-ASEAN, et ce en tant qu'invité d'honneur.



Jusqu'en février 2023, la France se classait au 3e rang des pays européens (après les Pays-Bas et le Royaume-Uni) et au 16e rang parmi les 114 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 549 projets en vigueur totalisant 3,8 milliards de dollars de capitaux enregistrés. Les entreprises vietnamiennes ont investi dans neuf projets en France totalisant 3 millions de dollars de capitaux enregistrés.



La France est actuellement le 4e partenaire commercial européen du Vietnam. En 2022, les échanges bilatéraux ont atteint 5,3 milliards de dollars, soit une hausse de 11,1% par rapport à 2021.-VNA