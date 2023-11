Quang Ninh (VNA) - Le port de croisière international de Ha Long accueillera les 13 et 14 novembre deux paquebots de croisière de luxe avec à leur bord près de 3.400 touristes européens et américains, a rapporté le Département du tourisme de la province de Quang Ninh (Nord).

Navire de croisière de luxe Celebrity Solstice amarré dans le port de croisière international de Ha Long, au Vietnam. Photo: VNA

Le 13 novembre, le Celebrity Solstice, battant pavillon maltais, avec près de 2.700 touristes, a accosté au port. Après le débarquement, ils ont exploré des sites touristiques telles que le musée de Quang Ninh et découvert la culture et la cuisine locales. Ils visiteront également Hanoi, la ville de Hai Phong et les villages du district de Vinh Bao à Hai Phong.Le paquebot de croisière devrait quitter la baie de Ha Long le 14 novembre à 17 heures, terminant son voyage à travers le Vietnam et retournant à Hong Kong (Chine). Il devrait revenir à Ha Long quatre fois de plus d’ici la fin de cette année.Selon le programme, un autre paquebot de croisière de luxe, le Regatta, arrivera au port de croisière international de Ha Long à 6h30 le 14 novembre, transportant environ 600 passagers d’Europe et des États-Unis.Au cours des deux derniers mois de cette année seulement, 16 paquebots de croisière se sont enregistrés pour accoster au port.Jusqu’à présent, le nombre d’escales enregistrées pour 2024 a approché les 60, amenant plus de 70.000 passagers, pour la plupart des marques connues et prestigieuses telles que les Mein Schiff 5 et 6, le Celebrity Solstice, le Noordam, le MSC Splendida, et le MS Westerdam et autres. – VNA