Phnom Penh, 20 mars (VNA) - Le Cambodge a organisé une cérémonie pour marquer le retour des artefacts culturels de l'étranger sous la présidence du Premier ministre Samdech Techo Hun Sen.



S'adressant à l'événement le 17 mars, le Premier ministre Hun Sen a apprécié la coopération des gouvernements d'autres pays et des parties concernées, en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni, dans la prévention du trafic de biens culturels et la restitution des antiquités culturelles cambodgiennes, ainsi que les efforts de l'UNESCO pour protéger et la préservation du patrimoine de l'humanité.



Il a salué les efforts inlassables du ministère de la Culture et des Beaux-Arts du pays et des agences compétentes pour rapatrier les antiquités inestimables du peuple cambodgien.



Il a appelé les musées, les institutions et les collectionneurs d'antiquités qui ont possédé des antiquités khmères à restituer volontairement ces objets anciens au Cambodge, ajoutant que le retour de ces artefacts serait très apprécié.



Récemment, 77 bijoux traditionnels cambodgiens en or et métaux précieux, grands et petits, ont été amenés du Royaume-Uni au Cambodge le 17 février par une équipe cambodgienne dirigée par Hun Many, avec la coopération du Royaume-Uni et le soutien de l'ambassade du Cambodge au Royaume-Uni.



Le ministère de la Culture et des Beaux-Arts aurait également travaillé avec l’administration américainne et d'autres pays, tout en poursuivant les négociations avec des institutions privées et des collectionneurs, afin de préparer des procédures pour réclamer et ramener davantage d'artefacts cambodgiens.- VNA

