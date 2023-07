Lors d'une session de l'Assemblée nationale du Cambodge à Phnom Penh le 23 juin. Photo : AFP/VNA

Phnom Penh, 19 juillet (VNA) - Le Cambodge organisera le 25 février 2024 des élections pour le cinquième Sénat, selon une décision signée par le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen.Selon la réglementation, l'élection sénatoriale a lieu tous les cinq ans au Cambodge. Lors des dernières élections de février 2018, le Parti du peuple cambodgien (PPC) au pouvoir a remporté 58 sièges.Le quatrième Sénat compte 62 sénateurs, dont 52 hommes et 10 femmes. Sur les 62 sénateurs en exercice, 58 ont été élus par le peuple par voie électorale, deux ont été nommés par le Roi et les autres ont été élus par l'Assemblée nationale.Le quatrième Sénat a convoqué sa première session le 23 avril 2018 sous la présidence du roi Norodom Sihamoni. Son président est Samdech Say Chhum, qui est également vice-président du PPC.- VNA