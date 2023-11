Phnom Penh, 14 novembre (VNA) – Le 19e Forum gouvernement-secteur privé (G-PSF) s'est ouvert au Palais de la Paix à Phnom Penh sous la présidence du Premier ministre Samdech Thipadei Hun Manet.



Il s'agit d'un dialogue important entre le chef du gouvernement et le monde des affaires privé pour rechercher des mesures visant à renforcer les activités commerciales dans le pays.



Dans son discours, le Premier ministre Hun Manet a souligné que le forum avait montré l'urgence et la nécessité de l'agenda économique du gouvernement royal au cours du 7ème mandat, ajoutant que le gouvernement avait l'intention d'organiser un processus conjoint avec le secteur privé dès le début du mandat pour harmoniser et réaliser l'ambition et la vision communes du pays de devenir un pays à revenu élevé d'ici 2050.



Le forum a été présenté comme une réunion élargie du Cabinet puisque le secteur privé est un partenaire important pour promouvoir l'économie du pays, a-t-il déclaré, soulignant que le forum visait à relever les défis des entreprises et des investisseurs afin de soutenir le développement du secteur privé au Cambodge.



Parallèlement, le vice-Premier ministre et premier vice-président du Conseil pour le développement du Cambodge a déclaré que le G-PSF avait pour but d'améliorer l'environnement des affaires, de renforcer la confiance et d'encourager l'investissement privé à travers un processus axé sur la demande avec le secteur privé identifiant les problèmes et recommander des solutions.



Le vice-Premier ministre et ministre de l'Économie et des Finances, Aun Pornmoniroth, a présenté un rapport qui met en lumière le développement du secteur privé et les solutions de réforme systématiques pour développer l'économie.



Lors du forum, les délégués ont proposé des initiatives et des mécanismes pour éliminer les goulots d’étranglement dans les opérations des entreprises privées.



Le Premier ministre Hun Manet a également annoncé plusieurs politiques du gouvernement en matière d'avantages fiscaux, de simplification des procédures administratives, de facilitation du commerce des produits agricoles et de relance du tourisme. - VNA

source