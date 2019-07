Gia Lai (VNA) – L’élaboration d'un plan de développement du tourisme durable dans la région du Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam était au centre d'un colloque organisé le 15 juillet dans la ville de Pleiku, dans la province de Gia Lai dans les Hauts Plateaux du Centre.



Le plan vise le développement du tourisme durable et la connectivité du tourisme entre les trois pays, contribuant ainsi à stimuler le développement socioéconomique de la région.



S'exprimant lors du colloque, le vice-président du Comité populaire provincial, Kpa Thuyen, a déclaré que la coopération et la connectivité contribueraient à stopper le développement touristique à petite échelle et à promouvoir l’entraide entre les localités dans le développement du tourisme.



Avec la diversité culturelle d’ethnies minoritaires et des ressources naturelles diverses, Gia Lai affirme sa position dans l'intégration et le développement ainsi que dans la coopération touristique régionale, a-t-il déclaré.



Phonemaly Inthapphome, cheffe adjointe du Département de la coopération internationale du Laos, a déclaré que le développement du tourisme durable nécessitait des ressources humaines de haute qualité et des produits touristiques variés.

Ha Van Sieu, chef adjoint de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam. Photo: VNA

Ha Van Sieu, chef adjoint de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, a déclaré que le tourisme était l'un des secteurs de coopération importants dans la région du Triangle de développement, qui possède encore de grands potentiels touristiques spéciaux.



Selon le responsable, la région n'a accueilli que plus de 860.000 touristes internationaux en 2018, un petit nombre par rapport à ses potentiels.



La région du Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam a été créée en 1999 et comptait 13 localités vietnamiennes, laotiennes et cambodgiennes. La création de cette région a pour objectif de renforcer la solidarité et la coopération entre ces trois pays pour assurer la sécurité et la stabilité politique, réduire la pauvreté et promouvoir le développement socio-économique de la région.-VNA









