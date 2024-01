Phnom Penh, 2 janvier (VNA) – Le 1er janvier, le gouvernement cambodgien a déclaré le 29 décembre « Jour de la paix », fête nationale officielle dans ce pays.

Le Premier ministre cambodgien Samdech Thipadei Hun Manet s'exprime lors d'une cérémonie organisée le 29 décembre 2023 pour marquer les 25 ans de la fin de la guerre civile. (Photo : AKP/VNA)

Un sous-décret signé par le Premier ministre cambodgien Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet indique que cette décision vise à répondre au désir sacré du peuple cambodgien, qui aime la paix et déteste la guerre, et en particulier se souvenir de la fin complète de la guerre civile le 29 décembre 1998, la politique gagnant-gagnant, qui a apporté la paix totale et l'unité nationale au Cambodge.Cette journée est également destinée à exprimer sa gratitude et à honorer le courage et les sacrifices des héros et héroïnes cambodgiens qui ont combattu diplomatiquement et politiquement pour mettre fin à la guerre et apporter l'unification nationale, l'unité et la paix au peuple cambodgien.Il s'agit d'un rappel au peuple cambodgien de toutes les générations de se souvenir de la grande destruction de la nation et de la misère du peuple cambodgien, ainsi que des conséquences causées par la guerre et la division nationale, indique le sous-décret.Il a ajouté que cette journée vise également à inciter les gens à travailler ensemble pour promouvoir la paix, qui est la vie de la nation et le fondement le plus précieux pour le développement de la nation et le bonheur du peuple. - VNA