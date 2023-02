Le Cambodge confirme un deuxième cas humain de grippe aviaire H5N1. Photo:khmertimeskh

Hanoï, 25 février (VNA) - Le ministère cambodgien de la Santé a déclaré le 24 février que le pays avait détecté le deuxième cas humain de grippe aviaire H5N1 après la mort d'une fillette de 11 ans du virus il y a deux jours.Le ministère de la Santé a déclaré dans un communiqué qu'un homme de 49 ans de la province du sud-est de Prey Veng, qui est le père de la fille décédée, a été testé positif au virus H5N1 par l'Institut national de la santé publique le 24 février. L'homme n'a pas développé des symptômes remarquables jusqu'à présent.Il s'agit du deuxième cas humain de grippe aviaire H5N1 ce mois-ci après que le virus n'a pas été trouvé chez l'homme depuis neuf ans, a ajouté le ministère.Le ministre de la Santé, Mam Bunheng, a appelé à la vigilance car la grippe aviaire H5N1 continue de menacer la santé humaine, en particulier celle des enfants.Il a exhorté les parents et les tuteurs à éloigner les enfants des volailles malades ou mortes et à s'assurer que les enfants se lavent les mains à l'eau et au savon après tout contact avec la volaille.Selon le ministère de la Santé, de 2005 à ce jour, il y a eu 58 cas d'humains infectés dans le pays d'Asie du Sud-Est et 38 personnes sont décédées.La grippe aviaire H5N1 est une grippe qui se propage normalement entre les volailles malades, mais elle peut parfois se transmettre des volailles à l'homme, selon l'Organisation mondiale de la santé.- VNA