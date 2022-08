Capture d’écran de TikTok sur laquelle est présentée la mélodie Troi oi bao táp mua sa. Photo : CTV/CVN

Hanoï (VNA) - Certains artistes de cai luong se lancent sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, YouTube ou Facebook. Leurs interprétations trouvent leur public.



Le cai luong (théâtre rénové) est une forme d’art folklorique du Vietnam. Selon les archives, il remonte au XXe siècle, entre 1916 et 1918. Il s’agit d’un art roturier qui occupe une place importante dans la vie socio-culturelle des habitants du Sud. Les œuvres sont des pièces populaires entre la comédie et le drame. Les dialogues sont sous forme de paroles rythmées.



Après de nombreuses périodes de développement, le cai luong se décline de plus en plus face à la modernisation de la société. Aujourd’hui, les jeunes vietnamiens connaissent plus la musique contemporaine que les arts traditionnels comme le cai luong ou le tuông (théâtre classique).



Défis à relever pour les arts traditionnels



Ces dernières années, le cai luong a connu plusieurs difficultés en raison du COVID-19, mais aussi parce que les Vietnamiens se tournent vers des divertissements venus de l’étranger et délaissent leurs arts folkloriques.



Des conférences, séminaires ont été organisés pour chercher des solutions afin de préserver et développer cet art. La transmission de manière traditionnelle n’est plus efficace alors que des plates-formes permettent de diffuser rapidement des contenus.



Afin d’inciter les Vietnamiens, surtout les jeunes à retourner vers la musique folklorique, l'"Artiste du Peuple" Bach Tuyêt, l’une des voix célèbres du cai luong, a décidé de créer sa page sur Facebook et YouTube avant de publier sur son compte de TikTok les morceaux de cai luong qu’elle interprète. En outre, elle reproduit certaines chansons actuelles des jeunes dans le style du cai luong. Ces œuvres attirent beaucoup de curieux et deviennent un phénomène viral sur les réseaux sociaux.



Depuis le début de l’année, cet artiste septuagénaire lance son projet intitulé "Tinh hoa cai luong" (littéralement La quintessence du cai luong) qui a pour but de sauvegarder et de promouvoir cet art musical traditionnel, surtout au sein de la communauté des jeunes de la génération Z (nés au XXIe siècle). "Tinh hoa cai luong" propose de nombreux courts clips vidéo sur TikTok et YouTube, interprétant cette musique de manière moderne pour attirer un public jeune.



Mme Tuyêt partage : "Il y a quelques années, j’ai compris l’avantage des réseaux sociaux tels que YouTube ou Facebook. Évidemment, si nous voulons toucher les jeunes, il nous faut présenter le cai luong d’une manière différente de sa forme classique". Et d’ajouter que "même si les jeunes connaissent un peu le cai luong, c’est une chose précieuse !". Des utilisateurs ont commenté sur sa fanpage : "J’apprécie vos efforts pour apporter l’ancien chant et l’identité culturelle du pays aux jeunes" ou "C’est la mesure la plus efficace et la plus rapide pour que les jeunes générations puissent aimer et préserver la musique traditionelle nationale". Ces commentaires deviennent une source de motivation qui encourage l’artiste Bach Tuyêt à continuer son projet.



Représentation de manière créative



Ses courts clips attirent des centaines milliers de vues comme les reprises de Lac (Se perdre) de Rhymastic et de Mang tiên vê cho me (Apporter de l’argent à maman) de Den Vâu. À cela s’ajoutent des vidéos d’une durée d’environ trois minutes dans lesquelles Mme Bach Tuyêt explique quelques techniques et termes de cai luong.



"Après des dizaines d’années de pratique du cai luong, j’ai appris qu’il nous faut avoir une méthode pour transmettre l’amour de l’art folklorique à nos jeunes, en sélectionnant ce qui est typique à publier. À présent, le goût du public est très raffiné. Il sait bien ce qu’il veut écouter et ce qu’il ne veut pas. Ainsi, une version diffusée sur internet qui est appréciée par des spectateurs, c’est synonyme de succès pour des artistes comme moi", confie-t-elle.



Récemment, la mélodie Troi oi bao táp mua sa (littéralement, Oh mon Dieu, il y a des orages et des pluies) est devenue virale sur les plates-formes. Certains producteurs ont inséré cette parole dans leurs programmes télévisés comme un élément humoristique.



Cet audio a été extrait de la pièce Thai hâu Duong Vân Nga (Reine-Mère Duong Vân Nga), une des oeuvres de cai luong très connue dans les années 70 et 80 du XXe siècle dans laquelle l’artiste Bach Tuyêt joue le rôle principal.-CVN/VNA