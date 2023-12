Hanoi (VNA) – Le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti ont décidé vendredi 15 décembre, lors d’une réunion présidée par le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, de sanctionner les permanences des Comités du Parti de la province de Quang Nam (Centre) des mandats 2015-2020 et 2020-2025 pour leur part de responsabilité en lien avec la lutte contre le Covid-19, l’accueil des citoyens rapatriés à cause de la pandémie et la réalisation des projets d’investissement.

Après examen des propositions de la Commission de contrôle du Comité central du Parti, le Politburo et le Secrétariat ont constaté que les permanences des Comités du Parti de la province de Quang Nam (Centre) des mandats 2015-2020 et 2020-2025 avaient violé le principe du centralisme démocratique, les règles du Parti et la réglementation du travail ; manqué de responsabilité, relâché le leadership et la direction, manqué de constrôle et de supervision.

Elles ont ainsi laissé l’organisation du Parti dont la fondation est décidée par le Politburo et le Secrétariat au sein du Conseil populaire provincial, la Commission des affaires du Parti au sein du Comité populaire provincial et nombre d’organisations et individus transgresser les règles du Parti et les lois de l’Etat dans la prévention et la lutte contre le Covid-19, l’accueil des citoyens rapatriés à cause de la pandémie et la réalisation des projets d’investissement.

Ces méfaits ont causé des conséquences graves, des pertes et grands risques de perte pour le budget de l’Etat, de nombreuses organisations, cadres et membres du Parti ont été sanctionnés, dont certains sont poursuivis au pénal, et ont provoqué des exaspérations dans la société et porté atteinte au prestige de l’organisation du Parti et à l’administration locale.

Le Politburo et le Secrétariat ont également décidé de sanctionner le membre du Comité du Parti, secrétaire adjoint de la Commission des affaires du Parti et vice-président du Comité populaire de la province de Quang Nam, Trân Van Tân; et l’ancien membre du Comité du Parti, ancien membre de la Commission des affaires du Parti, ancien vice-président du Comité populaire de la province de Quang Nam et ancien président du Conseil d’évaluation des prix des terres, Trân Dinh Tung.

Trân Van Tân a fait preuve de dégradation de l’idéologie politique, de la moralité, du mode de vie, de violations des règles du Parti, des lois de l’Etat, des règles sur les choses interdites aux membres du Parti concernant la responsabilité en matière d’exemplarité, causant des conséquences très graves et exaspérantes au détriment du prestige de l’organisation du Parti et à l’administration locale. Trân Dinh Tung a, lui, commis des violations des règles du Parti, des lois de l’Etat, des règles sur les choses interdites aux membres du Parti concernant la responsabilité en matière d’exemplarité, causant des conséquences très graves et exaspérantes au détriment du prestige de l’organisation du Parti et à l’administration locale.

Le Politburo et le Secrétariat ont décidé des mesures disciplinaires sous forme d’un avertissement à l’encontre des permanences des Comités du Parti de la province de Quang Nam des mandats 2015-2020 et 2020-2025, sous forme d’une expulsion du Parti à l’encontre de Trân Van Tân, et sous forme d’un relèvement de fonctions de membre du Comité provincial du Parti du mandat 2015-2020, de membre de la Commission des affaires du Parti au sein du Comité populaire provincial du mandat 2016-2021 à l’encontre de Trân Dinh Tung.

Les autorités sont invitées à imposer des sanctions administratives opportunes et symétriques avec les mesures disciplinaires prises par le Parti. – VNA