Session plénière de la 42e Conférence générale de l'UNESCO le 20 novembre 2023 au Siège de l'UNESCO à Paris, France. (Photo : kemlu.go.id)

Jakarta, 22 novembre (VNA) – Le bahasa indonésien a été désigné langue officielle de la Conférence générale de l'UNESCO lors de la séance plénière de la 42e session de la Conférence générale à Paris le 20 novembre.C'est la 10ème langue reconnue comme langue officielle de la Conférence générale de l'UNESCO, après l'anglais, l'arabe, le chinois mandarin, le français, l'espagnol, le russe, l'hindi, l'italien et le portugais.L'ambassadeur d'Indonésie en France, en Andorre et à Monaco, Mohamad Oemar, a affirmé que la langue indonésienne était la force unificatrice de la nation depuis la période précédant l'indépendance, notamment à travers l'engagement de la jeunesse de 1928, et qu'elle était donc capable de relier les diverses ethnies en Indonésie.L'agence de presse Antara a cité sa déclaration selon laquelle cette reconnaissance avait été marquée par l'adoption de la Résolution 42 C/28 par consensus lors de la session plénière.Mohamad Oemar a noté que plus de 275 millions de personnes parlent le bahasa indonésien. Le programme de l'enseignement de cette langue est présent dans 52 pays et actuellement, au moins 150.000 locuteurs étrangers l'utilisent activement.Il a souligné que cette reconnaissance accroîtrait la connaissance de la langue indonésienne et contribuerait à développer la connectivité entre les nations, à renforcer la coopération avec l'UNESCO et faisait partie de l'engagement de l'Indonésie en faveur du développement culturel au niveau mondial.La reconnaissance de la langue aura aussi un impact positif sur la paix, l'harmonie et la réalisation des objectifs de développement durable, non seulement au niveau national mais aussi dans le monde entier, a-t-il affirmé.- VNA