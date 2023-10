Hanoi, 8 octobre (VNA) - Les membres du Comité central du Parti ont formulé des propositions pour construore un contingent d’intellectuels capables de répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle période et dans le contexte de la mondialisation, lors du 8e Plénum du Parti tenu du 2 au 8 octobre à Hanoi.

Les délégués au 8e Plénum du Parti. Photo: VNA

Discutant du bilan de 15 ans de mise en œuvre de la résolution n°27-NQ/TW du 7e Plénum du Comité central du Parti du 10e mandat sur la contruction d’un contingent d’intellectuels dans la période d’accélération de l’œuvre d’industrialisation et de modernisation, ils ont souligné l’importance de promulguer une nouvelle résolution sur cette question.Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a déclaré que la force intellectuelle serait pionnière dans la conduite de la transformation majeure de l’économie ainsi que dans l’application des réalisations scientifiques et techniques.La construction d’un contingent d’intellectuels doit être mise en œuvre de concert avec la révolution visant à transformer le modèle économique d’une économie basée sur les ressources en une économie de la connaissance, une économie verte et une économie circulaire, a-t-il souligné.Certains membres du Comité central du Parti ont proposé de promouvoir la décentralisation, l’autonomie et l’autoresponsabilité; de définir le rôle moteur de l’État dans le financement de la recherche scientifique; et de continuer à améliorer la formation des scientifiques et des experts de premier plan, et à accroître les incitations à leur intention.Ils ont également souligné la nécessité de construire un centre intégré pour la science, l’éducation et la culture; d’accroître les investissements dans l’enseignement supérieur; et d’écouter attentivement les recommandations des scientifiques et des intellectuels.Le vice-ministre de la Sécurité publique Trân Quôc To a déclaré qu’il était essentiel d’attacher de l’importance à la construction de mécanismes pour attirer et encourager les intellectuels vietnamiens à l’étranger, en particulier les talents exceptionnels dans les industries et domaines de pointe, à retourner et à se consacrer à la Patrie. – VNA