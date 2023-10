Hanoi (VNA) – Le 8e Plénum du Parti du 13e mandat s’est penché samedi 7 octobre sur le bilan de 20 ans de mise en œuvre de la résolution n°23-NQ/TW du 12 mars 2003 du 7e Plénum du Parti du 9e mandat sur la promotion de la force de grande union nationale pour rendre le peuple riche, le pays puissant, la société équitable, démocratique, civilisée.

Une vision du 8e Plénum du Parti du 13e mandat, à Hanoi. Photo: VNA

Les membres du Comité central du Parti se sont concentrés sur l’analyse des résultats obtenus ces dernières années, se sont mis d’accord sur la publication d’une nouvelle résolution et ont proposé sur des solutions pour mieux mettre en œuvre cette tâche dans les temps à venir.La continuation de la promotion de la force de grande union nationale est un facteur très important dans la mise en œuvre des deux tâches stratégiques de la révolution vietnamienne, celles d’édification et de défense de la Patrie, ont-ils affirmé.Certains membres, à l’instar de la secrétaire générale et vice-présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Nguyên Thi Thu Hà, ont suggéré que le Comité central devrait accorder une attention particulière au travail auprès des ethnies dans les temps à venir.À mon avis, il est nécessaire d’accorder une place particulière à cette tâche, de souligner les lignes politiques et les solutions pour renforcer la solidarité, la cohésion des communautés, le partage et la relation de chair et de sang entre les ethnies soeurs et l’amélioration de la vie des ethnies, a-t-elle plaidé.Les membres du Comité central du Parti ont également recommandé de promouvoir la recherche théorique et pratique pour clarifier davantage les contenus, notamment de l’alliance de la classe ouvrière, de la paysannerie et de l’intelligentsia.Les études sont nécessaires pour concrétiser la connotation et les critères sur le maintien et la promotion de la nature ouvrière du Parti, a recommandé le président de la Confédération générale du travail du Vietnam, Nguyên Dinh Khang, évoquant ce sujet traité dans le livre “Certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam” du leader du Parti Nguyên Phu Trong.Au fond, la campagne n’est plus entièrement agricole comme elle l’était auparavant, a observé le président de l’Association des paysans vietnamiens, Luong Quôc Doàn, proposant d’ajouter la tâche de recherche théorique et de concrétiser le leadership du Parti sur les contenus et les solutions relatifs à la construction et au renforcement de l’alliance de la classe ouvrière, de la paysannerie et de l’intelligentsia.Selon la secrétaire adjointe permanente du Comité du Parti de la ville de Hanoi, Nguyên Thi Tuyên, dans le processus de construction du système juridique, il faut veiller au synchronisme des textes pour créer une base juridique permettant de mettre en œuvre les statuts sur la démocratie et de créer un consensus parmi la population.La présidente de l’Union des femmes vietnamiennes Hà Thi Nga a, elle, exhorté le Comité central du Parti à continuer à veiller à la bonne mise en œuvre des politiques sociales et à résoudre harmonieusement les relations d’intérêt dans la société, d’améliorer l’efficacité et l’effet d’entraînement de la fête de la grande union nationale.La présidente de la Commission des ethnies de l’Assemblée nationale, Y Thanh Hà Niê Kdam a demandé pour sa part d’institutionnaliser certaines réglementations sur les politiques de l’Etat vis-à-vis des régions peuplées de minorités ethniques de manière entière, opportune, conforme à la réalité.De son côté, le secrétaire du Comité provincial du Parti de la province de An Giang, Lê Hông Quang, a proposé d’ajouter au projet de résolution le contenu portant sur la consolidation et le renforcement de la relation étroite entre le Parti et le peuple; la promotion du rôle pionnier et exemplaire des cadres, des membres du Parti, et la poursuite de la lutte résolue et persistante contre la corruption et la négativité. – VNA