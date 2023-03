Dak Lak (VNA) - La cérémonie d’ouverture du 8e Festival du café de Buôn Ma Thuôt a officiellement débuté vendredi 10 mars dans la province de Dak Lak, dans les Hauts Plateaux du Centre, en présence du vice-Premier ministre Trân Luu Quang.

Spectacle d’ouverture du 8e Festival du café de Buôn Ma Thuôt. Photo : VNA



S’adressant à l’événement, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a apprécié la qualité exceptionnelle du café de Buôn Ma Thuôt, surnommé la "capitale du café du Vietnam", et a plaidé pour une exportation plus massive de ce café comme d’autres cafés vietnamiens à l’international.

En 2022, les exportations de café du Vietnam ont atteint près de 1,8 million de tonnes pour une valeur d’environ 4 milliards de dollars, d’où une deuxième place au classement mondial, seulement après le Brésil.

Cependant, des défis subsistent, notamment la faible valeur et la forme brute des exportations, la petite échelle de production et la transformation en profondeur restreinte.

Spectacle d’ouverture du 8e Festival du café de Buôn Ma Thuôt. Photo : VNA

Le dirigeant a souligné que pour augmenter la valeur et les caractéristiques des produits agricoles vietnamiens et améliorer la vie des agriculteurs, cela nécessite le consensus et l’implication de l’ensemble du système politique, du monde des affaires et du peuple.

Notant l’initiative et la créativité des localités pour rafraîchir les méthodes agricoles, la publicité des produits et la promotion commerciale, il a exprimé sa conviction que les produits agricoles vietnamiens en général et le café vietnamien en particulier affirmeront de plus en plus leur qualité, leur prestige et leur marque, obtenant une position forte sur le marché national et international.

Le président du Comité populaire provincial, Pham Ngoc Nghi, a déclaré que le festival national biennal est un lieu de convergence et de mise à l’honneur des producteurs, transformateurs et commerçants de café de tout le pays.

L’événement devrait présenter une myriade d’activités de promotion commerciale, culturelles et artistiques, a ajouté le responsable.

Les diplomates et délégués posent lors du 8e Festival du café de Buôn Ma Thuôt. Photo : VNA

Plus tôt dans la journée, les autorités de Dak Lak ont organisé une cérémonie d’accueil du corps diplomatique étranger et des délégations de Mongolie, du Maroc, d’Arabie saoudite, d’Arménie, d’Angola, du Cambodge, de Cuba, du Laos et de Russie.

Lors de la réception, le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Tuân Hà, a espéré que les diplomates étrangers et les entreprises favoriseront davantage la coopération avec Dak Lak, présenteront la localité à des investisseurs potentiels et contribueront à populariser la marque de café de Buôn Ma Thuôt en particulier et celle du Vietnam en général à des amis internationaux.

L’ambassadeur d’Arménie au Vietnam, Vahram Kazhoyan, a déclaré que c’était la première fois qu’il venait à Dak Lak et qu’il était très heureux de voir de ses propres yeux et d’écouter les histoires des producteurs, cultivateurs, transformateurs et producteurs de l’industrie du café.

Affirmant que la province possède un grand potentiel de coopération dans divers domaines, il a affirmé que son ambassade s’efforcera d’intensifier les travaux conjoints entre l’Arménie et le Vietnam, en particulier Dak Lak, dans un proche avenir.

La province de Dak Lak, dont Buôn Ma Thuôt est le chef-lieu, produit chaque année plus de 550.000 tonnes de café, soit plus de 21% du volume et 20% de la valeur des exportations de café du pays. Son café est exporté dans plus de 70 pays et territoires à travers le monde. – VNA