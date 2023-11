Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 7e Salon international du café, du thé et de la boulangerie (Coffee Expo Vietnam 2023) se déroule 2 au 4 novembre 2023 au Centre des expositions et des congrès de Saigon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville.

Coffee Expo Vietnam 2023 est co-organisée par Coex et Vinexad. Photo: VNA



Cette édition propose 200 stands avec 250 marques de 15 pays et territoires, tels que le Vietnam, la Répubique de Corée, la Chine, la Malaisie, le Laos, Singapour, la Russie, le Japon, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la Thaïlande. En particulier, elle voit la participation de DMCC, un important acheteur de café basé à Dubaï, qui est également le sponsor.

En termes de café et de thé haut de gamme, l’exposition de cette année présente des marques de premier plan telles que Trung Nguyen Coffee, Ong Bau Coffee, La Viet, VCA Vietnam Coffee Academy, UCC, Mercon, Sucafina, Phuc Sinh, Teapro, entre autres.

En ce qui concerne les outils de brassage, des exposants comme Ly Gia Vien, Vietblend et Amber sont présents. Pour les machines et équipements, les visiteurs peuvent explorer notamment les offres d’Epicure, Thoi Dai Coffee, Lamvita, Cosmis et Kio Viet.

Ceux qui recherchent des matières premières et des accessoires pour gâteaux et desserts trouveront des exposants tels que Tân Nhât Huong, Bliss, Uniflour, Hann et d’autres. Dans le secteur plus large de la restauration, des exposants notables tels que Xuân Thinh, Uni-President Vietnam et Freshlife sont présents.

La technologie et le packaging sont également représentés avec la présence de Alphapack Corp et de Tri-Wall Vina Pack Co., Ltd. De plus, l’exposition comprend la Vietnam Coffee Academy, la A Au Vogu Corp et The Lovely Cup parmi ses participants.

En plus des présentations de produits, le Salon international du café, du thé et de la boulangerie accueille également une variété d’activités programmées tout au long des trois jours de l’événement.

L’exposition met en lumière l’expérience de la torréfaction, réunissant les aspirants torréfacteurs de tout le Vietnam. Simultanément, les visiteurs peuvent participer à de précieux échanges de connaissances et à des opportunités d’apprentissage en assistant à des ateliers dirigés par des experts locaux et internationaux.

Agrémentée par un photobooth sur le thème d’un café, la zone de présentation des nouveaux produits de cette année devrait captiver l’intérêt de nombreux visiteurs.

S’appuyant sur les réalisations de 2022, le tour final du Vietnam Coffee Challenge (VCC 2023) est conçu pour les baristas et offre une excellente plateforme de réseautage, d’apprentissage et d’interaction avec la communauté des producteurs de café à travers le pays.

Le concours de cette année comportera trois catégories distinctes : Brew Challenge, Roast Challenge et Pour Challenge, enrichies d’une gamme d’innovations intrigantes et imaginatives dans le format du concours. Le concours est très attendu car il offrira une expérience de compétition passionnante à son public.

Avec six éditions réussies organisées jusqu’à présent, Coffee Expo Vietnam s’est imposé comme le salon international le plus important dans les secteurs de la restauration et du café au Vietnam. – VNA