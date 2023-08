Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le 7e Forum national des enfants 2023 s'est ouvert le 6 août à Hanoï, réunissant 188 enfants de 43 villes et provinces, de l’Association des mal-voyants, du Centre de réadaptation fonctionnelle de Thuy An et d’autres.

Le forum, organisé par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, en collaboration avec la Commission de la culture et de l'éducation de l'Assemblée nationale, le ministère de l'Éducation et de la Formation et le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh, a lieu du 5 au 8 août sur le thème "Les enfants participent à l’édification d'un environnement de vie sûr, convivial et sain pour eux".

Les enfants discutent de 5 groupes de questions : prévention et contrôle de la violence et de la maltraitance des enfants ; prévention, lutte et réduction des noyades, des accidents de la circulation ; protection des enfants à l’internet ; prévention et lutte contre le changement climatique, les épidémies et les catastrophes naturelles ; prévention et lutte contre le travail infantile.

Les 7 et 8 août, les enfants rencontreront et échangeront avec des dirigeants du Parti, de l'État, des ministères, des secteurs, des organisations et des agences connexes.

Prenant la parole à l'ouverture du forum, la vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Nguyen Thi Ha a souligné que les programmes et projets du gouvernement portant sur le développement socio-économique du pays, les orientations et politiques du Parti et de l'Etat liées aux enfants étaient désireux d'obtenir leurs opinions. Le Forum national des enfants a été organisé en six éditions très réussies. Le 7e Forum se tient dans un contexte particulier alors que les enfants viennent de passer près de 3 ans à être touchés par le COVID-19 qui affectent leur santé, leurs possibilités d'apprentissage, de jeu et de divertissement...

Le forum est un lieu où les enfants peuvent exprimer leurs opinions et leurs aspirations, où les agences et organisations recueillent les opinions des enfants sur des questions liées à eux. - VNA