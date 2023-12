Le 5e Forum national sur le développement des entreprises de technologies numériques. Photo : VNA



Quang Ninh (VNA) - Le ministère de l'Information et des Communications, en coordination avec le Comité populaire de la province de Quang Ninh (Nord), a organisé le 11 décembre à Ha Long le 5e Forum national sur le développement des entreprises de technologies numériques, sur le thème "Applications numériques créatives pour développer l'économie numérique - moteur de la croissance économique et de la productivité du travail".

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha prend la parole lors du forum. Photo : VNA



Prenant la parole au forum, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a félicité les unités ayant obtenu le prix "Make in Vietnam 2023" et a exprimé son attente pour un développement rapide du nombre des entreprises numériques dans le pays, avec des solutions numériques, des technologies et des applications numériques apportant constamment de l'innovation et des percées dans tous les domaines, dans tous les aspects de la vie socio-économiques, contribuant à affirmer la position du Vietnam dans le monde.

Présent au forum, le ministre de l'Information et de la Communication, Nguyen Manh Hung, a souligné que le forum était l'occasion de regarder en arrière, de résumer, d'évaluer le développement des technologies numériques et d'honorer des entreprises exemplaires à travers le prix "Make in Vietnam". Il s'agit d'excellents produits de technologie numérique conçus et fabriqués au Vietnam, ayant une grande influence dans les activités des personnes, des entreprises et du gouvernement, contribuant à promouvoir le développement du gouvernement, de l'économie et de la société numériques.

Le ministre de l'Information et de la Communication Nguyen Manh Hung lors du forum. Photo : VNA

Le forum comprenait une session principale et des sessions thématiques, portant sur des histoires de réussite dans l’application et la création de produits numériques aidant à changer le Vietnam et le monde. Lors des sessions thématiques, les intervenants ont discuté du développement de produits basés sur de nouvelles technologies telles que Internet des objets, intelligence artificielle, puces semi-conductrices et leur introduction sur le marché national et international. Ils ont également évalué les obstacles, les défis et les solutions révolutionnaires pour fournir sur le marché plus de produits, de solutions et de services basés sur de nouvelles technologies numériques.

Lors du forum, le ministère de l'Information et de la Communication a organisé une cérémonie pour décerner le prix "Make in Vietnam 2023".

Depuis 2019, l’industrie vietnamienne de la technologie numérique connaît des développements fulgurants. Le nombre d'entreprises de technologie numérique augmente annuellement de 30 %, les revenus de l'industrie numérique sont en hausse de 32 % par an. Le secteur de la production de logiciels destinés à l'étranger enregistre, à lui seul, une croissance annuelle de 43%, avec 1 400 entreprises et des recettes annuelles se rapprochant de la barre des 10 milliards de dollars. -VNA