Point presse sur le 5e Festival national du chant "then" et du "dan tinh" des ethnies Tày, Nùng et Thai. Photo: VNA



Ha Giang (VNA) - Le 5e Festival national du chant "then" et du "dan tinh" des ethnies Tày, Nùng et Thai aura lieu du 12 au 14 mai, dans la province de Hà Giang (Nord), avec la participation de 14 provinces.

Lors d’un point presse sur cet événement tenu le 4 mai, Mme Nguyen Thi Hai Nhung, cheffe du Département des cultures des ethnies du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a souligné que cet événement culturel national avait pour objet de mettre à l'honneur, préserver et développer cette forme d’art traditionnelle des ethnies Tày, Nung et Thai. Ce festival permettra également aux artistes de ces ethnies de se rencontrer et d’échanger des expériences, a-t-elle ajouté.

Les 14 provinces participantes sont Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bang, Bac Kan, Lang Son, Thai Nguyên, Bac Giang, Quang Ninh, Yên Bai, Lào Cai, Son La, Diên Biên, Lai Châu (Nord) et Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre), qui comptent de nombreux représentants des ethnies Tày, Nung et Thai.

La cérémonie d’ouverture se tiendra à 19h30 le 13 mai sur la place du 26 Mars, ville de Ha Giang, province éponyme.

Dans le cadre de l’événement, est prévue une série d’activités dont la présentation du chant "then" et du "dan tinh", une exposition photographique sur des patrimoines culturels des ethnies Tày, Nùng et Thai et de la province de Ha Giang, la présentation du métier traditionnel du tissage, le marché de l'amour de Khâu Vai...

En outre, la province de Ha Giang organisera des activités de promotion du tourisme, dont des concours de préparation d'offrandes pour l'autel des ancêtres et de pilonnage de banh dày (gâteau de riz gluant), des échanges culinaires, des circuits touristiques au géoparc du Haut plateau calcaire de Dông Van, dans les rizières en terrasses de Hoang Su Phi, etc. -VNA