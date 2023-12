Hanoi (VNA) - Le 5e Dialogue sur la politique de défense Vietnam-Thaïlande a eu lieu mercredi 13 décembre à Hanoi, sous l’égide du général de corps d’armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense Hoang Xuan Chiên et du général Sanitchanog Sangkachantra, secrétaire permanent du ministère thaïlandais de la Défense.

Le général de corps d’armée Hoang Xuân Chiên a souligné que 2023 avait marqué une étape particulière lorsque les deux pays célèbrent les 10 ans d'établissement d'un partenariat stratégique.

Le ministère vietnamien de la Défense souhaite toujours renforcer la coopération intégrale avec le ministère de la Défense et l'Armée royale thaïlandaise afin de promouvoir davantage les relations bilatérales en matière de défense, a-t-il dit.

Le général Sanitchanog Sangkachantra a souligné que 2023 marquera le 10e anniversaire de l'établissement d'un partenariat stratégique entre les deux pays, marquant un parcours de coopération avec un développement intégral des relations entre les deux pays et les deux ministères de la Défense dans tous les domaines.

Les deux parties ont discuté de la situation mondiale et régionale d'intérêt commun, apprécié le rôle de la région et des mécanismes dirigés par l'ASEAN, et affirmé leurs efforts conjoints pour contribuer activement au renforcement de la solidarité et de la centralité de l'ASEAN dans la structure régionale de sécurité, et aussi souligné l'importance de résoudre les différends par des moyens pacifiques, sur la base du droit international.

Elles ont estimé que la coopération en matière de défense au cours des dernières années avait obtenu des résultats remarquables dans les domaines suivants : échange de délégations à tous les niveaux, maintien efficace des mécanismes de coopération... Elles ont convenu de poursuivre les efforts visant à promouvoir le développement croissant de la coopération en matière de défense Vietnam - Thaïlande, conformément au partenariat stratégique renforcé entre les deux pays.

Les ministères de la Défense et les armée des deux pays continuent à promouvoir la coopération en matière de formation des ressources humaines ; à rechercher et élargir la coopération dans un certain nombre de domaines potentiels adaptés aux besoins et aux atouts de chaque partie, tels que la logistique, la médecine militaire, la réponse aux défis de sécurité non traditionnels, la recherche et le sauvetage.. ; à se soutenir activement dans le cadre militaire et de défense de l'ASEAN ; à maintenir la position commune de l’ASEAN sur les questions de sécurité régionale et internationale. -VNA