L'ambassadeur du Vietnam au Venezuelal, Lê Viêt Doanh, s'exprime lors de la cérémonie pour célébrer le 53e anniversaire de la fondation de l'ASEAN. Photo: VNA



Caracas (VNA) - Les ambassades des pays de l'ASEAN à Caracas, au Venezuela, ont solennellement célébré le 7 août le 53e anniversaire de la fondation de l'ASEAN (8 août 1967 - 8 août 2020) et déposé des fleurs au monument et au mausolée du Libérateur de l'Amerique latine, Simon Bolivar.

Au nom du Comité de l'ASEAN à Caracas, l'ambassadeur du Vietnam au Venezuelal Lê Viêt Doanh a passé en revue les réalisations de l'ASEAN ces dernières années, en soulignant qu'avec une population de plus de 679 millions d'habitants et un PIB total de plus de 3 000 milliards de dollars, l'ASEAN était devenue l'une des organisations régionales les plus performantes et un partenaire de plus en plus important de nombreux pays du monde.

Le diplomate vietnamien a déclaré que l'année 2020 était considérée comme une étape importante dans le processus de construction de la Communauté de l'ASEAN dans la Vision 2025 de l'ASEAN et dans le renforcement des relations avec les partenaires.

2020 est également une période importante où le Vietnam célèbre le 25e anniversaire de son adhésion à l'ASEAN, une année où le pays assume les fonctions de Président de l'ASEAN et de Président de la 41e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA).

Il a souligné que l'ASEAN attachait toujours une grande importance à ses relations avec le Venezuela, était prête à soutenir le peuple et le gouvernement du Venezuela dans la lutte pour protéger l'indépendance et la souveraineté pour le développement du pays et la prospérité du peuple.

L’ASEAN s’engage à travailler en étroite collaboration avec le ministère vénézuélien des Affaires étrangères pour promouvoir les relations entre les deux parties.

A cette occasion, les ambassades des pays de l'ASEAN ont remis du matériel médical au vice-ministre des Affaires étrangères Rubén Molina pour soutenir la lutte contre le COVID-19 au Venezuela.

Le vice-ministre Rubén Molina a exprimé son honneur et sa fierté d'assister à la cérémonie, soulignant le rôle important de l'ASEAN dans la contribution au maintien de la paix, de la stabilité et du développement de la région et du monde.

Il a également souhaité voir renforcer encore la coopération amicale entre le Venezuela et l'ASEAN en général, le Venezuela et ses pays membres en particulier. Il a en outre affirmé la volonté de son pays de pouvoir participer bientôt au Traité d’amitié et de coopération (TAC). -VNA