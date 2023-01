Les délégués à la cérémonie de célébration du 50e anniversaire de la signature des Accords de Paris. Photo: VNA

Paris (VNA) - Une cérémonie de célébration du 50e anniversaire de la signature des Accords de Paris pour la cessation de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam (27 janvier 1973-27 janvier 2023) a été organisée solennellement, le 18 janvier à Paris, par l'Ambassade du Vietnam en France. Étaient présents à l'événement les sénateurs Pierre Laurent et Jérémy Bacchi, la députée Anne le Hénanff, des universitaires et chercheurs, ainsi qu'un grand nombre de Viêt kiêu et d'amis français.

Prenant la parole lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang a mis l'accent sur la signification des Accords de paix de Paris, dont "la portée dépassait les frontières vietnamiennes et s’étendait à toute la communauté internationale". "Cinquante ans se sont écoulées depuis, mais les valeurs qui incarnent la paix restent toujours d’actualité. Elle est précieuse mais fragile qu’il faut perpétuellement préserver et consolider. L’aspiration pour la paix est toujours ardente que tout sacrifice est mérité", a-t-il souligné.

L'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang prend la parole à la cérémonie. Photo: VNA

Évoquant des aides précieuses des amis français, l'ambassadeur vietnamien a affirmé : "Nous tenons à cœur la position de la France qui a toujours partagé avec le Vietnam, outre des moments de l’histoire commune, les valeurs communes de paix et de solidarité, et qui nous a réservé la pleine disponibilité et le meilleur accueil sur ses terres à tout moment. Nous sommes d’autant plus conscients que la solidarité internationale, en particulier le grand soutien que le peuple français a accordé au peuple vietnamien pour sa reconquête de l’indépendance et de la paix constituent des bases solides pour construire des relations d’amitié et de coopération entre la France et le Vietnam".

À cette occasion, l'Ambassadeur Dinh Toàn Thang a exprimé sa gratitude à tous les amis de longue date, dans les différentes associations et organisations politiques de France, qui ont contribué, chacun à sa manière, à la consolidation de la paix et de l'amitié entre le Vietnam et la France. Il a appelé les deux pays à "poursuivre cette tradition dans les temps à venir pour marquer dans l’esprit des générations futures de l’amitié et de la solidarité entre nos deux peuples".

Pour sa part, le Sénateur Pierre Laurent, Vice-président du Sénat français, a exprimé son honneur et sa fierté de représenter le Sénat et le Parti communiste français (PCF) pour assister à la cérémonie solennelle de commémoration organisée par l'Ambassade du Vietnam en France. Il a rappelé les souvenirs de la solidarité et de l'appui désintéressé des amis communistes français lors du processus de négociation de paix de 1968 à 1973, un processus considéré, d'après lui, comme le plus long de l'histoire diplomatique au XXe siècle, avec plus de 200 sessions publiques, des dizaines de rencontres secrètes et des centaines de conférences de presse et d'entretiens. "Tout au long de ces cinq années, des liens humains forts se nouent entre communistes français et vietnamiens. Ils perdurent jusqu'à aujourd'hui", a souligné le sénateur Pierre Laurent. Face à la multiplication des crises, il a indiqué que la défense de la paix doit être une "boussole commune" et affirmé que "le Vietnam est, plus que jamais, un partenaire incontournable de la France pour faire face aux nouveaux défis mondiaux, pour construire ensemble la sécurité humaine globale dont notre planète a besoin."

Auparavant, des tables rondes sur l'Accord de Paris, ainsi que sur les relations Vietnam-France, se sont tenues avec l'animateur Pierre Journoud, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3. De nombreux universitaires et chercheurs ainsi que des témoins ont partagé leurs sentiments et leurs pensées du grand événement historique d'il y a 50 ans.

Lors des débats, Pierre Journoud, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et Jean-Christophe Noel, chercheur associé au Centre des Etudes de sécurité de l’IFRI ont analysé la signature des Accords de Paris sous les deux aspects diplomatiques et militaires. Jean-Pierre Archambault, ancien secrétaire général de l'Association d'amitié franco-vietnamienne (AAFV), l'une des premières associations d'amitié entre la France et le Vietnam et peut-être l'unique héritier des mouvements anti-guerre a parlé des actions solidaires de l'AAFV. Quant à M. Jean-Philippe Eglinger, en poursuivant un peu le développement des relations entre la France et le Viet Nam, dont la coopération économique constitue un pilier important, il a présenté quelques pistes tout en préservant une marge non moins importante aux questions géostratégiques.

À cette occasion, Pierre Journoud a présenté son livre intitulé "La Mer de Chine méridionale au prisme du soft power". Publié fin décembre 2022, cet œuvre de 438 pages est un recueil des interventions d'universitaires, de chercheurs, d'hommes politiques français et vietnamiens partageant leurs points de vue sur la manière de résoudre les conflits maritimes en Mer Orientale par le "soft power" au lieu de la force militaire. Selon Pierre Journoud, ce livre est l'une des premières synthèses francophones sur ce conflit. Il retrace sa dimension historique depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours, résume les principales étapes, en expliquant les facteurs des tensions entre les pays de la région qui relèvent à la fois des raisons militaires, stratégiques, économiques et juridique. En particulier l'auteur a ajouté la dimension fondamentale culturelle, qui est peu abordé dans les conflits mais très riches sous l'angle de la littérature, et aussi sous l'angle des soft power que les États parties aux conflits développent pour tenter de fonder leur position juridique et politique. "Le Vietnam est un excellent exemple parce qu'il a développé tout une diplomatie culturelle et économique au tour des enjeux maritimes, qui a une place très importante dans la diplomatie globale de ce pays", a-t-il évoqué.

La célébration a laissé beaucoup de bonnes émotions dans le cœur des Viet kieu et amis français qui y ont assisté. Le sénateur Pierre Laurent a déclaré que le fait que Paris ait été choisi comme lieu de négociation est une grande fierté pour la France, le peuple vietnamien en France et les membres du Parti communiste. "Donc c'est important que cet évènement soit célébré à la fois au Vietnam et en France". Pour le conseiller ministre de l'ambassade du Laos en France, Asoka Rasphone, les Accords de Paris est un évènement important non seulement pour le Vietnam mais aussi pour la région de l'Indochine, y compris le Laos et le Cambodge. "Grâce à cet accord, nous avons une paix durable pour le peuple de l'Indochine. Comme le Vietnam, le Laos a dû traverser une longue période de guerre, nous comprenons donc sa cruauté. Le Laos voit donc la nécessité de contribuer au renforcement de la paix, de la sécurité, de la prospérité et du développement dans la région dans le futur", a-t-il souligné. M. Nguyen Van Tong, un Vietnamien de France a avoué que que les négociations des Accords de paris avait reçu un grand appui des Viet kieu qui ont un patriotisme très élevé. Tandis que M. Patrice Cosaert, s'est contenté de voir se développer de mieux en mieux les relations entre le Vietnam et la France. - VNA