Les délégués au 41e séminaire conjoint des jeunes espérantistes. Photo: Photo: dangcongsan.vn



Hanoi (VNA) - L'Association d'espéranto du Vietnam (AEV) et l'Organisation vietnamienne de la jeunesse espérantiste (VEJO) ont ouvert le 16 décembre à Hanoï le 41e séminaire conjoint des jeunes espérantistes.

Axé sur le fort développement de la technologie et ses impacts sur la vie humaine, l'événement se déroule du 15 au 18 décembre dans la capitale et dans la province septentrionale de Ninh Binh, avec la participation d'espérantistes de huit pays, à savoir l'Inde, la Chine, l’Hongrie, l’Indonésie, le Japon, la République de Corée, Singapour et le Vietnam.

Pham Mai Lan, membre du Conseil permanent de l’AEV, a déclaré qu’il s’agissait auparavant d’un séminaire conjoint entre les jeunes de la Chine, du Japon et de la République de Corée. Le Vietnam devient ensuite le quatrième pays à y participer. Jusqu'à présent, ce séminaire a attiré la participation d'autres pays asiatiques et l'intérêt d'espérantistes de tous âges.

Les participants ont discuté de questions telles que le rôle des jeunes asiatiques dans le développement de l'espéranto, l'avenir du séminaire conjoint de la jeunesse espérantiste et l'utilisation de la technologie et des applications ludiques pour apprendre les langues.

L’espéranto a été créé en 1887 par le médecin polonais Ludwik Zamenhof (1859-1917). En 1905, il a été introduit au Vietnam à Sai Gon (aujourd’hui Ho Chi Minh-Ville). Après la Révolution d’août 1945, le Vietnam a été le premier pays d’Asie à utiliser l’espéranto pour diffuser des informations sur la radio. -VNA