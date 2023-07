La Havane, Cuba. Photo: AFP/VNA

La Havane (VNA) – Le 26e Forum de São Paulo a honoré le 4 juillet Cuba en tant que "patrimoine universel de la dignité" pour avoir maintenu sa résistance héroïque contre le blocus au cours des six dernières décennies.



Sur le thème "Intégration régionale pour faire progresser la souveraineté de l’Amérique latine et des Caraïbes", le 26e Forum de São Paulo s'est tenu à Brasília, capitale du Brésil.



Il a vu la participation de 170 délégués de ses pays membres, 80 invités internationaux et 300 participants locaux. Une délégation vietnamienne conduite par Le Hong Quang, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et secrétaire du Comité du Parti de la province d’An Giang, dans le delta du Mékong, a assisté au forum.



La déclaration finale du 26e Forum de São Paulo a cité que la dignité du peuple cubain était un exemple pour tous les pays et les Partis populaires du monde entier.



Les délégués ont condamné et exigé la levée inconditionnelle du blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba, ainsi que le retrait de Cuba de la liste des États parrainant le terrorisme.



En outre, la déclaration a rejeté les sanctions unilatérales contre le Nicaragua et le Venezuela et l'ingérence dans les affaires intérieures de ces pays.-VNA