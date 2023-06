Hanoi (VNA) - Une cérémonie a eu lieu vendredi 29 juin à Hanoi sous l’égide de l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam Marc Knapper pour célébrer le 247e anniversaire du Jour de l’indépendance des États-Unis (4 juillet).

Drapeaux des États-Unis et du Vietnam. Photo d’illustration: VNA

Au nom du gouvernement vietnamien, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan, a félicité les dirigeants et le peuple américains à l’occasion de la fête nationale des États-Unis.Il a déclaré que les États-Unis sont l’un des partenaires de premier plan du Vietnam. Il a hautement apprécié les résultats de la coopération vietnamo-américaine sur les aspects bilatéraux, régionaux et internationaux, en particulier les réunions, les dialogues et les visites mutuelles au cours du premier semestre de 2023.Alors que les deux pays célèbrent le 28e anniversaire de leurs relations diplomatiques et les 10 ans de leur partenariat intégral, il a souligné les principes importants des relations entre les pays, tels que laisser de côté le passée, surmonter les différences, promouvoir les similitudes, travailler vers l’avenir, et une coopération égale et mutuellement avantageuse.Le ministre Lê Minh Hoan a souligné les réalisations des deux parties en matière de coopération agricole, notamment la forte croissance du commerce des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques au cours des dernières années.Il a apprécié la fourniture par les agences américaines compétentes de conditions optimales pour que les produits agricoles vietnamiens accèdent au marché américain, ainsi que l’assistance technique pour le secteur agricole du Vietnam.Pour sa part, l’ambassadeur Marc Knapper a déclaré que les États-Unis attachent de l’importance au partenariat intégral avec le Vietnam; soutiennent un Vietnam fort, indépendant, résilient et prospère; et souhaitent continuer à promouvoir des relations bilatérales sur la base du respect de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des régimes politiques de chacun.Le diplomate a remercié le ministre Lê Minh Hoan et les autres dirigeants des ministères, secteurs et localités vietnamiens pour leur coordination active avec l’ambassade et les agences de l’administration et du Congrès américains.Les États-Unis continueront à prêter attention et à réserver les ressources et le budget appropriés pour renforcer la coopération avec le Vietnam dans les domaines de l’éducation, des soins de santé et de la science et de la technologie. Ils continueront également à assister le Vietnam dans le règlement des conséquences de la guerre, l’adaptation au changement climatique et la transformation numérique, a-t-il ajouté. – VNA