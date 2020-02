La Banque d’Etat du Vietnam a demandé aux banques commerciaux, organismes de crédit d’apporter leur meilleur soutien possible aux entreprises et particuliers affectés par l’épidémie du nouveau coronavirus.

Le vice-PM Vuong Dinh Hue a demandé aux organes compétents d’avancer de nouvelles mesures pour favoriser le dédouanement des produits tout en assurant la prévention et la lutte contre l’épidémie.

La compagnie aérienne à bas prix Vietjet Air ouvrira trois liaisons directes reliant Da Nang, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville au Vietnam à des villes indiennes de New Delhi et de Mumbai.