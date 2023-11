Des délégués au Forum. Photo: VNA



Cette activité faisait partie de la 19e Réunion des hauts fonctionnaires de l'ASEAN sur le bien-être et le développement sociaux ( SOMSWD ) et des événements connexes organisés par le Vietnam en tant que président du SOMSWD 2023-2024.Le Forum ayant le thème "Le bien-être social dans un monde en mutation" a permis de discuter des principaux défis auxquels les systèmes de bien-être social sont confrontés et des mesures que les pays mettent en œuvre, en mettant l'accent sur les personnes vulnérables comme les enfants, les personnes âgées ou handicapées.Le forum a réuni des représentants d'agences gouvernementales, d'organisations non gouvernementales des pays membres de l'ASEAN, du Timor Occidental (observateur), du Secrétariat de l'ASEAN, d'agences des Nations Unies et d'un certain nombre d'organisations internationales opérant dans le domaine de la protection sociale et du développement au Vietnam et dans l'ASEAN.S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Luu Quang Tuan, directeur du Département de la coopération internationale du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, a proposé aux délégués d'échanger des points de vue dans un esprit ouvert, sincère et franc. Les résultats serviront de base aux discussions des hauts fonctionnaires et aux ministres de l'ASEAN pour proposer des politiques de bien-être social répondant aux besoins des personnes, en particulier des groupes vulnérables.Les délégués ont discuté de l'état actuel des politiques et des lois ainsi que de bons exemples de bien-être social pour répondre aux tendances émergentes dans l'ASEAN et dans le monde.Ils ont également discuté et proposé des suggestions visant à augmenter le personnel chargé des affaires sociales, à assurer un système de bien-être social accessible, inclusif et centré sur les personnes, en particulier les groupes vulnérables tels que les femmes, les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées.Les recommandations du Forum seront présentées à la 19e Réunion des hauts fonctionnaires de l'ASEAN sur le bien-être et le développement sociaux SOMSWD du 15 au 17 novembre.Le Forum gouvernement-non-gouvernemental de l'ASEAN se tient parallèlement à la SOMSWD, organisée alternativement par les pays membres de l'ASEAN une fois par an. Les recommandations du forum sont partagées avec la SOMSWD pour la reconnaissance et l'intégration dans les activités de coopération de SOMSWD. -VNA