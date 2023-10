Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le général de coprs d’armée Hoang Xuan Chien, vice-ministre vietnamien de la Défense et Chan Heng Kee, secrétaire permanent du ministère singapourien de la Défense, ont coprésidé le 5 octobre à Hanoï le 14e Dialogue de politiques de défense Vietnam-Singapour.Les deux parties ont discuté de la situation mondiale et régionale et des questions d'intérêt commun, appréciant le rôle de l'ASEAN et les mécanismes dirigés par l'ASEAN.Hoang Xuan Chien a souligné que le Vietnam était cohérent avec sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix et d'amitié, de multilatéralisation, de diversification et de politiques de défense des « quatre non » : ne pas participer aux alliances militaires ; ne pas associer à un pays pour combattre un autre ; ne pas permettre aux pays étrangers d’établir des bases militaires ou d’utiliser le territoire national pour combattre d’autres ; ne pas recourir à la force ni menacer de recourir à la force dans les relations internationales.Concernant la question de la Mer Orientale, la position constante du Vietnam est de persévérer dans la résolution des désaccords par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.Les deux parties sont convenues de poursuivre leurs efforts visant à promouvoir la coopération bilatérale en matière de défense dans les temps à venir, en se concentrant sur les domaines suivants : renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier les délégations de haut niveau ; continuer à perfectionner les cadres et mécanismes de coopération ; promouvoir la coopération en matière de formation des ressources humaines et la coopération entre les forces navales et aériennes des deux pays.Les deux parties vont promouvoir simultanément la coopération dans des domaines potentiels tels que la cybersécurité, la transformation numérique, la médecine militaire, l'industrie de défense, la législation.. ; continuer à se consulter et à se soutenir dans les forums et mécanismes multilatéraux dirigés par l'ASEAN, apportant ainsi une contribution importante à la consolidation de la centralité de l'ASEAN.A cette occasion, Hoang Xuan Chien a respectueusement invité les dirigeants du ministère de la Défense de Singapour et les entreprises singapouriennes au Vietnam pour assister à l'Exposition internationale de la défense du Vietnam 2024.À l’issue du 14e Dialogue de politiques de défense Vietnam-Singapour , Hoang Xuan Chien et Chan Heng Kee ont assisté à la cérémonie de signature d'un protocole d'accord sur la coopération en matière d'aide humanitaire et de secours en cas de catastrophes naturelles entre le Comité national de réponse aux incidents et aux catastrophes naturelles, de recherche et de sauvetage et le Centre régional de Singapour pour la coordination de l'assistance humanitaire et des secours en cas de catastrophes naturelles. - VNA