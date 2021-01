Hanoi, 23 janvier (VNA) - À deux jours du 13e Congrès national du Parti communiste vietnamien, la presse étrangère salue les performances économiques de notre pays et la manière dont il a su gérer l’épidémie.

« Le Vietnam est prêt pour le 13e Congrès national du PCV », titre le Phnompenh Post. Ce quotidien cambodgien anglophone est largement revenu sur les préparatifs du Vietnam, en matière de sécurité notamment.



« Malgré les impacts néfastes exercés sur son économie, le Vietnam est l’un des rares pays de sa région à avoir enregistré une croissance positive. Ses perspectives d’exportations sont très claires », a estimé l'économiste Edward Teather, du cabinet d'analystes UBS Research.



D’après The Sunday Times, un journal singapourien, le Vietnam a pu préparer le 13e Congrès national de son Parti communiste dans des conditions optimales, dans la mesure où la crise sanitaire est bien contrôlée sur son territoire et que ses performances économiques de 2020 sont remarquables, grâce notamment à l’entrée en vigueur d’accords de libre-échange et à la délocalisation de plusieurs grands groupes étrangers sur son territoire. L’efficacité de la lutte anti-corruption menée par le Parti aura par ailleurs permis de regagner la confiance du peuple, peut-on lire. - VOV/VNA